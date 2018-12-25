Шесть человек погибли в ДТП в Краснодарском крае

На Кубани произошло серьёзное ДТП. В нем погибли шесть человек.

- 25 декабря примерно в час ночи в дежурную часть полиции поступило сообщение об аварии на 115 километре автодороги Темрюк - Краснодар - Ставрополь. На указанное место выехали правоохранители и карета скорой помощи, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля марки ГАЗ-31105 выехал на полосу встречного движения. Произошло столкновение: он врезался в Peugeot Boxer, за рулём которого сидел 43-летний мужчина.

В результате в аварии пострадали шесть человек - оба водителя, три взрослых из автомобиля ГАЗ и один ребёнок из Peugeot.

От полученных травм они скончались на месте происшествия.

В настоящее время полиция проводит проверку, выясняет обстоятельства аварии.