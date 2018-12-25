Яркая книжка для храброй малышки

Если вы хоть раз оказывались в больнице, то наверняка помните царящую здесь атмосферу. Здесь перемешаны запахи чистоты, лекарств и надежды. Тяжелее всего приходится маленьким пациентам онкологических и гематологических отделений. Для них палата становится буквально вторым домом. Здесь они не лежат, а живут - месяцами, годами.

Но если взрослый может попытаться убедить себя в необходимости лечения, то ребенку принять тот факт, что вместо прогулки на улице снова нужно идти в комнату, где делают уколы и пункцию, ой как непросто.

Волшебные сундуки

Специфика лечения у этих ребятишек состоит еще и в том, что болезненные процедуры они переносят несколько раз в день. Кому-то установить катетер, кому-то - его промыть.

Для того чтобы помочь детишкам перенести боль и поскорее о ней забыть, в процедурных кабинетах Детской краевой клинической больницы установили «Коробки храбрости». «Комсомолка» совместно с сотрудниками Афипского нефтеперерабатывающего завода решили загрузить бокс яркими журналами с ребусами и головоломками, книгами и раскрасками. Когда как не сейчас ребятам хочется добавить красок в свою жизнь.

«Коробки храбрости» - это настоящие волшебные сундуки, способные принести свет и радость туда, где их давно не видели.Фото: Евгения ХИЛЬКО

- Отрадно, что в наших силах сделать эти моменты не такими страшными, подарив детям за храбрость полезный журнал или книгу, - говорит генеральный директор Афипского нефтеперерабатывающего завода Виталий Козлов. - Когда мы на заводе узнали об акции, то, не задумываясь, решили поддержать ее. Работники почти всех структурных подразделений, а также руководители предприятия сдали деньги на доброе дело. Общая сумма средств, собранных для наполнения «Коробок храбрости», составила более 100 тысяч рублей.

«Коробки храбрости» - это настоящие волшебные сундуки, способные принести свет и радость туда, где их давно не видели. По словам мам, которые лежат вместе с малышами в палатах, благодаря такому боксу и ребенку, и персоналу стало легче работать.

Яркие журналы и книги с иллюстрациями занимают ребенка ничуть не хуже машинок и конструкторов.Фото: Евгения ХИЛЬКО

- Порой мы, мамы, не можем уговорить своего сына или дочь пойти в процедурную, а медсестре еще сложнее. А дети очень чуткие натуры. Если человек им делает больно, даже если во благо, в следующий раз они воспринимают его в штыки, - говорят родители.

А теперь ребята могут взять себе подарок, а это всегда радость.

Глаза маленького Георгия светятся от счастья. Малыш вместе с мамой Элиной лежит в больнице уже год. У него диагностировали лейкоз.

- Сейчас мы на поддерживающей терапии, - рассказывает мама мальчика, который вовсю изучает яркую книгу из «Коробки храбрости». - Врачи говорят, что все будет хорошо. Вот скоро поедем домой в Красную Поляну, Новый год будем встречать всей семьей - для нас это самое большое счастье.

Георгий встретит Новый год дома с семьей.Фото: Евгения ХИЛЬКО

Помощь для мам и врачей

Кстати, о повседневных буднях в больнице помогают забыть и сестры милосердия, которые частенько навещают ребят.

- С самого начала работы мы и священнослужители стали посещать больницу. В воскресенье помогаем подготавливать детей к исповеди и причастию, - рассказывает старшая сестра Сестричества милосердия во имя святой страстотерпицы Александры (Романовой) Юлия Тихомирова. - У нас есть также проект «Радость чтения». Мы приходим к юным пациентам и выбираем книгу, например, по теме ближайшего праздника или о животных, словом, то, что интересно детям. Кроме того, играем с ребятами, делаем поделки вместе. Беседуем с родителями, им тоже нужно внимание.

Делают это сестры милосердия для того, чтобы дать возможность немного отдохнуть мамам и папам, отвлечь ребенка от гаджетов.

КОМПЕТЕНТНО

- «Коробка храбрости» в таких ситуациях действительна полезна. Ее содержимое очень стимулирует детей. Когда они ее видят, то сразу меняются в лице, улыбаются. Стараются потерпеть, чтобы поскорее заняться изучением подарка, - объясняет медицинский психолог Наталья Великая.

Однако немаловажную роль играет и похвала от родителей. Медики советуют чаще проговаривать достоинства, которые ребенок проявил во время процедуры: смелость, решительность, храбрость, ответственность. Нужно комментировать каждое достижение малыша, эмоциональные, психические, волевые усилия. Тогда игрушка, полученная после процедуры, принесет еще больше пользы.

КСТАТИ

Краснодарцы могут наполнить добром «Коробку храбрости»

В Детской краевой клинической больнице на лечении находятся более 600 юных пациентов. Отважных малышей много, и пополнять «Коробку храбрости» приходится часто - без вашей помощи тут не обойтись.

ВАЖНО!

Что дарить

Лучшими пожертвованиями для «Коробок храбрости» могут стать небольшие игрушки: куколки, фигурки зверей, трансформеры, машинки, герои мультфильмов и сказок, маленькие наборы-конструкторы.

Также дети любят пазлы, яркие книги (в упаковке), раскраски, карандаши, фломастеры, наборы для творчества.

Нельзя класть мягкие игрушки, поскольку бытовая пыль может вызывать у детей аллергию. Для ребят собираем только новые игрушки. Это не вредность и не прихоть, связано это с ослаблением иммунитета у детей, проходящих лечение.