2018-12-25T10:52:12+03:00
Происшествия

Дерзкое ограбление в Горячем Ключе совершили сотрудницы почтамта

Сейчас девушки находятся в СИЗО
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Дерзкое преступление раскрыли за сутки.Дерзкое преступление раскрыли за сутки.
Изменить размер текста:

Сразу после ограбления в Горячем Ключе на поиски преступниц были брошены все силы. Искали налетчицу по записям с камер видеонаблюдения. Лица ее не видно, но по телосложению стало понятно - орудует женщина. Но позже правоохранители выяснили, что на месте преступления она была с подельницей.

Каким-то образом они подобрали ключ от входа, проникли в здание, где с помощью уже другого ключа - электронного, выключили сигнализацию. Затем залезли в кассы и вскрыли сейфы с деньгами. В общей сложности, по уточненным данным, пропало около 12 миллионов рублей. Хотя изначально сообщалось, что сумма была меньше - почти девять миллионов.

- Похитительница могла работать на почте либо быть родственницей кого-то из сотрудников, - эти версии сразу же отрабатывали силовики. И попали в точку.

Накануне вечером сотрудники уголовного розыска, отсматривая записи с камер видеонаблюдения, установили двух подозреваемых в ограблении. Ими оказались двое местных жительниц 22-х и 28-ми лет, которые и являются сотрудницами почтамта.

Первым же делом правоохранители решили наведаться к ним домой.

- По месту проживания одной из женщин полицейские обнаружили и забрали похищенные миллионы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как выяснилось, дамочки дождались окончания рабочего дня и уже затем провернули свое черное дельце. Но план свой до конца не продумали - их нашли меньше чем за сутки.

- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере», - объяснили в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Сейчас они помещены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Злоумышленницам грозит до 10 лет тюрьмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пенсионеры без денег не останутся»: «Почта России» прокомментировала дерзкое ограбление в Горячем Ключе на 9 млн рублей

Об ограблении отделения «Почты России» на улице Ленина стало известно накануне вечером. По предварительным данным, женщина, личность которой еще не установили, подобрала ключ к входной двери помещения (читайте далее)

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На Кубани вертолеты Ми-28 и Ми-8 уничтожили условного противника
В Тихорецком районе сельского главу наказали за поездки по личным делам на служебном автомобиле
В Армавире в ночном клубе произошла перестрелка
В Белореченском районе задержали мужчину за незаконную вырубку леса
Бывшего вице-мэра Сочи продержат в СИЗО до марта 2019 года
Расследование дела кубанского экс-министра спорта возобновили
На Кубани столкнулись два автомобиля
При взрыве бытового газа в Елизаветинской пострадал один человек
На Кубани устранили последствия аварии на железной дороге
В этом году Кубань посетили почти 17 млн туристов
В Кореновске открыли новый парк
В Краснодаре дети-сироты получили долгожданное жилье
В Краснодаре к Новому году украсили общественный транспорт
На Кубани назначен исполняющий обязанности главы Апшеронского района
В Краснодаре осудили руководителей и сотрудников «Кубанского универсального банка»
Власти Кубани поддержат сельхозпроизводителей в будущем году
Кубанские тхэквондисты стали призерами чемпионата России
В Белореченском районе чиновники незаконно отдали сельхозземли в аренду
В Новороссийске за кражу алкоголя задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске
«Ростелеком» подключил к интернету более 300 медучреждений Кубани и Адыгеи
В Краснодаре в праздничные дни экстренные службы будут работать в усиленном режиме
ВТБ нарастил портфель привлеченных средств на 500 млрд рублей
В Крымском районе девушка взяла чужой телефон, но забыла вернуть его владельцу
В Сочи произошла авария на водоводе из-за подъема уровня реки Лоо
На трассе под Геленджиком перевернулся КамАЗ с щебнем
Житель Крымска хотел отомстить знакомому, но по ошибке испортил другую машину
Под Новороссийском временно перекроют железнодорожный переезд в село Гайдук
В пригороде Краснодара у двух школ установили фонари на пешеходных переходах