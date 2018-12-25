2018-12-25T14:59:16+03:00
Дом. Семья

В Новороссийске зажгли елку из 10 тысяч огней

Она порадует жителей города-героя не только яркой иллюминацией, но и музыкальным сопровождением
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: Игорь ДяченкоФото: Игорь Дяченко
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В Новороссийске на площади перед городской администрацией зажгли новогоднюю елку. В этом году праздничную атмосферу создает необычная зеленая красавица. Новая 20-метровая искусственная елка украшена 10 тысячами лампочек и показывает настоящее световое шоу с музыкальным сопровождением. Раньше главную елку Новороссийска собирали из десятков разных сосен.

- Возможно, мало кто помнит, но раньше на монтаж главной елки города уходило до 200 срубленных сосен. Конечно, мы все привыкли к новогодней елке, украшенной традиционно: игрушками и гирляндами. Но технологии не стоят на месте, и мы сегодня стараемся идти в ногу со временем и радовать жителей и гостей города новыми, интересными идеями! – написал на своей странице в фейсбуке глава Новороссийска Игорь Дяченко.

Елка в Новороссийске из 10 тысяч огней.

Открытие главной елки города прошло с пиротехническим шоу и выступлением лучших местных коллективов.

Зеленый конус с иллюминацией обошелся бюджету города в копеечку. Первоначальная госзакупка составила сумму в 6,7 млн рублей. Но заявка была составлена с нарушениями, которые нашла прокуратура. Их быстро устранили и успели приобрести зеленую красавицу.

Открытие новой елки в Новороссийске.

Сама елка стоила 3 520 000 рублей, электрическая гирлянда - 2 950 000 рублей, набор елочных шаров за 180 000 рублей, а также необходим был пригруз в виде железобетонного блока за 50 000 рублей.

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О том, что власти Новороссийска хотят приобрести новую новогоднюю елку, стало известно еще в июле. Прежнее деревце уже старое - купили конструкцию лет так 10 назад. Город-герой часто штормит, потому за это время ветер изрядно потрепал лесную красавицу. У такой даже хороводы водить опасно! Потому мэрия объявила аукцион на приобретение «Ели искусственной Боярской» за 3 520 000 рублей (читайте далее)

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