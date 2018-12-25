2018-12-25T17:35:10+03:00
Общество

К Новому году в Краснодаре выпадет снег

Но, скорее всего, быстро растает
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Декабрьские дожди совсем не прибавляют новогоднего настроения. Хотя бы на праздничные дни так хочется небольшого мороза и хрустящего снега под ногами. Но южное небо жителей Кубани зимней сказкой не порадует.

- Надежды на снежный покров у краснодарев есть, но, скорее всего, его не будет. Всю неделю по территории края будут гулять фронты. В Новый год температура будет около ноля. Ночью минус два, минус три, днем плюс один, плюс два. Снег будет идти при температурах близких к нулю. Но, скорее всего он не ляжет, а будет кашей, так как земля еще достаточно теплая. А если все же ляжет, появится гололед, который может доставить нам проблем, - рассказал начальник краснодарского гидрометцентра Андрей Бондарь

В Сочи новогодняя ночь будет дождливой, а температура будет колебаться около пяти градусов выше ноля. А в горах Красной Поляны будет снежно. Синоптики прогнозируют легкий мороз и снег, правда, обильные осадки могут грозить повышенной лавиноопасностью.

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