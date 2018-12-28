Мальчики-зайчики: футболисты «Краснодара» показали свои детские новогодние фото

Под Новый год футболисты «Краснодара» достали и решили показать свои детские фото с детсадовских елок. Это невероятно милые малыши в костюмах, заботливо приготовленных родителями. Кого-то очень легко узнать, а вот некоторые ну очень сильно изменились. Определить, кто же из них кто не смогли даже многие самые внимательные болельщики.

Этот мальчишка в красных сандалиях теперь гроза соперников «Краснодара» и вице-капитан сборной России Юрий Газинский.

Юрий Газинский

А маленький Дима Стоцкий, видимо, расстроен, что его еще не успели нарядить к Новому году.

Дмитрий Стоцкий

Самый жизнерадостный мальчик-зайчик на свете – молодой вратарь «горожан» Матвей Сафонов! Просто обаяшка!

Матвей Сафонов

Капитан «Краснодара» Саша Мартынович поднял маску, но его все равно узнать не так-то уж просто.

Александр Мартынович

Молодой «бычок» и краснодарский джокер Магомед-Шапи Сулейманов суров, как и его дагестанский Дед Мороз.

Магомед-Шапи Сулейманов

А этот веселый малыш – уругвайский полузащитник Маурисио Перейра. Заметили, что южноамериканская елка очень похожа на нашу, отечественную.

Маурисио Перейра

Станислав Крицюк просто неотразим, а его взгляд ни капельки не изменился.

Станислав Крицюк

Но сложнее всего было угадать сербского защитника Уроша Спайича. Этот малый в синем пуховике изрядно замаскировался.