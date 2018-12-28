Лучший спасатель России живет в Майкопе

В свои 46 лет Александр Пангани из Майкопа прошел буквально и огонь, и воду. А вот теперь в его жизни и медные трубы появились. Слава пришла к нашему земляку накануне Нового года. Именно он стал лучшим спасателем России.

Претендентов на эту награду было немало. Но в этом конкурсе кандидаты не борются, в ведомстве оценивают реальные достижения сотрудников МЧС.

Прорвался на службу

За плечами Александра более сотни поисково-спасательных операций и аварийно-восстановительных работ. Помогает людям он уже 22 года.

А попал в службу, узнав от друзей, что в Майкопе идет набор сотрудников.

- Мне это по душе было, - рассказывает сотрудник Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России Александр Пангани. - Потому решил попробовать свои силы. Тогда было всего три вакансии, а желающих - 15 человек. Мы сдавали физические нормативы, проходили медкомиссию и собеседование с руководством. С первого раза в отряд не попал, но попытку устроиться не оставлял. Приходил иногда, напоминал о себе - спустя пару месяцев взяли.

До того, как стать спасателем, Александр занимался туризмом, хорошо знал горы в Майкопе - навык этот в будущем ему пригодился.

Бомбы и людей Александр ищет вместе с пушистым напарником. Фото: ЮРПСО.

Но чем же Александр так впечатлил конкурсную комиссию? Заслуги свои спасатель перечислять не любит - скромничает. Хотя список у него длиннющий. Он был во время сильнейшего наводнения в районе Новороссийска в 2002 году, когда с моря зашел водяной смерч. Ларьки, машины, автобусы смывало бурным потоком. В первые дни он обследовал завалы, искал людей. А спустя время, когда город немного расчистили, на моторной лодке вместе с другими спасателями проверял дно. Водолазы привязывали буйки к найденным машинам, которые потом поднимали краном.

В том же году он поехал в Кармадонское ущелье в Северной Осетии, когда по руслу реки сошел ледник Колка. Александр помогал добраться до тоннеля, заваленного ледово-снежным селем, в надежде найти съемочную команду Сергея Бодрова.

В горы и темный лес - с псом наперевес

Еще одна опасная командировка Александра состоялась в 2008 году в Цхинвал. Тогда грузинские войска атаковали Южную Осетию.

- Мы ездили по районам, выясняли, сколько погибших, скольких людей взяли в плен, где есть неразорвавшиеся снаряды, в чем нуждаются люди - хлеб, вода, работает ли водопровод, нужна ли им помощь, - говорит Александр.

Работал спасатель в основном с пушистым напарником. Чутье у собаки гораздо лучше, чем у человека, потому неразорвавшиеся снаряды искал пес. А уже Александр наносил эти места на карту, чтобы потом по меткам работали саперы.

В Цхинвале мужчина работал и спасателем, и кинологом, и психологом. Фото: ЮРПСО.

Но самое сложное для спасателя - работать рядом с родственниками пострадавших.

- Когда происходит обвал и работает кинологический расчет, убирают всех посторонних. Но это тяжело морально. В горах отдаешься работе так же, но за спиной нет надеющихся глаз, потому немного легче, - делится Александр Пангани. - Не люблю уезжать в длительные командировки, по семье скучаю, дома ждут жена и три дочки. Но работу свою люблю, в этой жизни нужно пользу приносить.