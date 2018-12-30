Ледяные и снежные горки 2018-2019 в Краснодаре: где лучше покататься на тюбингах, ватрушках и санках с детьми

Чего греха таить, большинство краснодарской детворы настоящие снежные горки видели лишь в книжках. В кубанской столице, если и выпадает снег зимой, то тут же тает. Малышня не успевает даже бабу слепить! Этот год, по прогнозам синоптиков, не станет исключением. Но все же найти ледяные и снежные горки 2018-2019 в Краснодаре и его окрестностях можно. Мы подскажем вам, где можно покататься на тюбингах, ватрушках и санках с детьми.

В кубанской столице этой зимой бесплатных горок для катания юные жители города найти не смогут. Из-за теплой погоды покрытие просто не будет скользить – какие тут ватрушки?

Но в получасе езды от города в станице Северской есть место, где рады всем любителям насыщенного зимнего отдыха. При первых же заморозках здесь начинает свою работу Snowpark. При температуре воздуха от - 2° градусов склон, специально оборудованный для катания, покрывается снегом.

- Поддерживать в снежном состоянии искусственную горку нам помогают специальные пушки. Но важно, чтобы мороз на улице, хоть небольшой, но все-таки был. Так кататься веселее, - рассказывают менеджеры клуба.

На протяжении 150 метров тут представлена джибовая линия для продвинутых спортсменов и новичков.

Адрес: станица Северская, ул. Энгельса, 81, «Клуб загородного отдыха»

Телефон: 8-929-82-61-858

Цены: Один час катания обойдется в 300 рублей. Дополнительно можно взять лыжи и сноуборд на прокат - от 200 рублей, а также нанять инструктора - от 500 рублей в час.

Ну а те, кто еще не готов осваивать горнолыжные виды спорта, могут от души порезвиться на тюбинге. Катание на этих надувных «ватрушках» обойдется в 300 рублей за час.

Еще одно место, где от души можно покататься на санках, - склоны в Лаго-Наки. Всего в паре часов езды от города раскинулось это природное плато между горными хребтами на высоте в 2200 метров над уровнем моря.

Останавливаться в гостинице любителям лыж и сноуборда нет необходимости. Снаряжение вам могут выдать на территории турбаз.

Спортивно-туристический комплекс «Нежная»

Адрес: 21-й километр автодороги Майкоп - Лаго-Наки

Телефон: 8 (928) 468-93-12

Цены: Арендовать надувные санки можно за 300 рублей в час. В случае, если у вас свое снаряжение, тогда катание - бесплатно.

Турбаза «Лаго Наки»

Адрес: Майкопский район, 15 км к юго-западу от стаиницы Даховской (р-н Азишского хребта)

Телефон: 8 (928) 461-18-44

Цены: Арендовать санки можно за 300 рублей в час, лыжи – за 400 рублей в час. Подняться на подъемниках вы сможете бесплатно.

В адыгейском поселке Каменномостский есть комплекс экстремальных аттракционов, который называется Мишоко. Правда, многие знают это место как «Копилка». Здесь от души можно покататься на любых видах санок.

Адрес: Майкопский район, поселок Каменномостский

Телефон: 8 (928) 460-13-35.

Цены: Аренда одноместных санок 250 рублей, двухместных санок - 350 рублей. Катание на «банане» (вместимость 6 человек) - 300 рублей с человека.

Абонемент на подъемник (5 подъемов) - 150 рублей.

ВАЖНО!

Во время зимних праздников ожидается небольшой морозец. Потому спасатели просят родителей следить за своими детьми и не отпускать их одних к реке Кубань и другим водоемам города.

Ледостав на Кубани длится недолго и имеет неустойчивый характер. Многочисленные подводные ключи, сброс бытовых отходов и производственных стоков препятствуют ледообразованию. Поэтому школьникам лучше выбрать другие места для развлечений.