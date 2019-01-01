«Дед Мороз позвал Снегурочку замуж»: 34 года назад житель Кубани впервые надел красный кафтан и сразу же встретил любовь

- Понял, что пропал, когда со Снегурочкой вышел к елке в костюме Деда Мороза, - улыбается 55-летний Валерий Коновалов из небольшой кубанской станицы Казанской. 34 года назад на том новогоднем утреннике он встретил Снегурочку, которую сначала позвал в кино, а потом - замуж.

Вместе с зажигательной и озорной брюнеткой Натальей Валерий Коновалов учился в одном училище культуры.

- В сентябре 1984-го пришел из армии и вернулся на третий курс училища на отделение народных инструментов. Но не в свою группу, а в другую. Там и Наташа училась, но я тогда на нее не обращал вообще никакого внимания, - вспоминает Валерий.

- И я тоже не сразу тебя разглядела, - смеется Наталья.

Ей было 20, ему - 21. Она играла на фортепиано, он осваивал баян. Пересекались лишь на общих лекциях, больше пару вообще ничего не связывало. Пока не начались новогодние огоньки в училище.

Валерий и Наталья на ступеньках училища, в котором вместе учились, где и свела их судьба. Фото: архив семьи Коноваловых

В учебном заведении балагура и весельчака Валерия в тот год назначили Дедом Морозом, хохотушку Наталью - Снегурочкой.

- Я ведь впервые был новогодним волшебником, волновался, в роль вживался, - нежно поглядывает на жену Валерий. - А тут - она! Вся такая красивая, в голубой шубке Снегурочки, подбадривала, советы разные давала, хотя и сама тоже впервые надела костюм внучки волшебника. Мы вместе после занятий оставались, писали сценарии, репетировали. Ну как можно было не заметить такую красоту? А когда к елке вместе вышли в первый раз, я тогда даже решил - после утренника позову в кино.

- В кино мы сходили, но только позже, - рассказывает Наталья. - У нас ведь все дни перед Новым годом расписаны были. Утренники в училище, ярмарки на главной площади станицы, детсады. И везде мы с Валерой нарасхват были.

Валерий Коновалов - Дед Мороз со стажем. Работает новогодним волшебником уже 34 года. Фото: архив семьи Коноваловых

В итоге свою Снегурочку Дед Мороз повел на последний сеанс фильма «Москва слезам не верит». А потом - проводил до дома. Слово за слово, так после новогодних утренников пара уже больше никогда не расставалась.

Семья Коноваловых

Пара по-прежнему - уже больше 30 лет! - работает вместе в станичном доме культуры. Наталья преподает фортепиано, Валерий - руководит народным хоровым коллективом и детским вокальным ансамблем. И уже 34 года подряд перед Новым годом надевает красный кафтан, шапку, валенки, усы и бороду и поздравляет ребятню на детских утренниках в местном ДК. Только на других Снегурочек больше не засматривается - своя же есть!