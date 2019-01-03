Леонардо да Винчи - сын рабыни из Адыгеи

- У Джоконды - восточные скулы. Они на самом деле не свойственны итальянским женщинам. Но, глядя на вас, я начинаю верить в черкесскую версию происхождения матери Леонардо да Винчи, ведь многие историки говорят, что с нее художник и написал свою знаменитую Мону Лизу. У вас - такие же, - улыбается мне PR-директор музея Леонардо да Винчи в его родном городе Винчи Катерина Мактинти.

В итальянский городок я, черкешенка, приехала в отпуск и просто не могла не зайти в музей знаменитого художника, ученого и изобретателя. Ведь и у меня на родине, в Адыгее, историки часто спорят, кем была мать Леонардо - итальянкой или черкешенкой?

ЗАГАДКА МОНЫ ЛИЗЫ

Вот уже пять веков, благодаря гению Леонардо да Винчи, в мире существует произведение искусства, символизирующее загадку абсолютной женственности - портрет Моны Лизы. Художник написал его маслом на доске из древесины тополя тонкими живописными слоями. Размер картины - 76,8 на 53 сантиметра, мазки настолько мелкие и аккуратные, что никакая современная техника не определяет количество слоев. Мало того, она вообще не распознает следов работы художника. Безупречность техники подтверждает, что Леонардо передал зрителю суть улыбки, ему предназначенной.

Для воспроизведения мимолетного движения женской мимики, художник изобрел специальный прием «сфумато» - буквально «исчезающий, как дым». Техника прорабатывает тонкие переходы тонов, маскируя четкие контуры и создавая живое взаимодействие света и тени. Только ученые всего мира до сих пор спорят - кем женщина, изображенная на портрете, приходится мужчине-художнику?!

Существует несколько версий, кто изображен на портрете. По одной из них на картине - жена флорентийского купца Франческо дель Джокондо Лиза Герардини. При этом единственное описание того, как создавался шедевр, принадлежит современнику да Винчи, художнику и писателю Джорджо Вазари: «Взялся Леонардо выполнить для Франческо Джокондо портрет Моны Лизы, жены его, и, потрудившись в течение четырех лет, оставил его незавершенным. Во время писания портрета он держал людей, которые играли на лире или пели, и тут постоянно были шуты, которые удаляли от нее меланхолию и поддерживали веселость. Потому улыбка ее столь приятна».

Городок Винчи, где жил знаменитый художник. Фото: Доменико Алесси (Domenico Alessi)

Вазари написал - люди поверили. Но существуют веские аргументы, что на портрете - другая женщина. Непонятно, почему, несмотря на то, что Франческо дель Джокондо прожил длинную жизнь, на голове его супруги - траурная вуаль? Во-вторых, если был заказ, почему всю жизнь художник держал картину у себя, и в 1516 году, переезжая из Италии во Францию под покровительство короля Франциска I, Леонардо забрал ее с собой? Почему он не отдал работу заказчику? Еще одно непонятное обстоятельство - Джорджо Вазари жил в одну эпоху с Леонардо, но он был намного младше гения. На момент, когда Леонардо умер, Вазари было всего 8 лет, таким образом, степень достоверности высказываний писателя Вазари является достаточно спорной.

Но мнений было много. Например, говорили, что Мона Лиза - это и автопортрет самого Леонардо, и портрет его ученика и просто идеальный собирательный женский образ. Есть версия, что на портрете изображена мать Леонардо да Винчи. Если это так, то женщина на знаменитой картине могла родиться вовсе не в Италии, а в Адыгее. А если быть точнее – в Черкесии, в состав которой она и входила. В 1452 году Черкесия представляла из себя практически все нынешнее северокавказское азово-черноморско-каспийское междуморье - это была территория современного Краснодарского и Ставропольского краев, республики Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия.

Один из ранних биографов Леонардо, известный как «Гаддианский аноним» (его рукопись хранилась во флорентийском семействе Гадди и, возможно, была написана кем-то из членов семьи), писавший около 1540 года, утверждал, что мать художника происходила из аристократической семьи, но была незаконнорожденной.

Многие историки считают, что Леонардо - внебрачный сын сэра Пьеро ди Антонио да Винчи. Его отец был нотариусом, он постоянно работал во Флоренции. Профессия передавалась в семье по наследству с 1339 года. Запись в старой нотариальной книге, сделанная дедом Леонардо, Антонио, гласит: «1452. Родился у меня внук от сэра Пьеро, моего сына, 15 апреля, в субботу, в три часа ночи. Получил имя Леонардо».

А вот о матери талантливого изобретателя и художника Катерине известно мало. Хотя описывали ее исключительной красавицей, но из более низкого класса общества. Сэр Пьеро не мог на такой жениться и Леонардо - его незаконнорожденный ребенок. Но тем не менее, мальчика принял в свою семью отец, а Катерину выдали замуж за друга семьи сэра Пьеро ди Антонио да Винчи. Она вышла за гончара Антонио ди Пьеро Бути дель Вакка.

Почетный профессор Истории искусств Оксфордского университета Мартин Кемп утверждает, что мать Леонардо Катерина ди Мео Липпи была крестьянкой, которая жила с бабушкой в обветшалом домике в миле от города Винчи.

Музей Леонардо в городе Винчи. Фото: Museo Ideale Leonardo Da Vinci

- Катерина ди Мео Липпи, как это ни банально, согрешила, - утверждает Мартин Кемп. - Сам Леонардо родился в Винчи, в доме своего деда Антонио, а не в доме в деревне Анкьяно в трех километрах от города, который сейчас официально носит название La casa natale di Leonardo и привлекает туристов.

А вот о том, как завершилась жизнь Катерины, ученым стало известно из дневников самого Леонардо да Винчи. Мастер писал, что 16 июля 1493 года его мать пришла во Флоренцию, чтобы провести последние годы в его доме. Там она и умерла через два года.

ДОЧЬ ПРИНЦА И АКТРИСЫ

Известный американский журналист и публицист Кертис Билл Пеппер даже посвятил 15 лет своей жизни изучению биографии художника и издал биографический роман «Леонардо». В своей книге он утверждает, что матерью Леонардо да Винчи была черкесская рабыня Катерина.

Вот что он пишет: «Мама очень любила Леонардо, она воспитывала его, пока отец не забрал сына в свой дом. Мать зовут Катерина, она очень красива. А у ее отца было много земель и лошадей, и он - черкесский принц. Живет на Черном море, за страной под названием Греция. Отец Катерины хотел сына, не девочку, и он продал дочь как рабыню банкиру из Флоренции. Где Катерина и встретилась с отцом Леонардо».

А раз отец художника - из знатной семьи, а мать - рабыня, то и быть вместе пара просто не могла. По тем временам это даже не обсуждалось. Поэтому Катерину и выдали замуж за гончара, а ее сына забрал к себе отец. И с тех пор матери ребенка не показывали.

Кстати, в своей книге Кертис Билл Пеппер также приводит черкесскую фамилию отца Катерины и восточную (возможно арабскую) фамилию ее матери: «Отец Катерины был сыном великого Бахри Султана Хэджия аль-Музафара. И у него не было другого титула, кроме как Блэнеш, что с адыгского языка переводится как «храбрый рыцарь». Но в народе его называли Дзапш, или Князь Воинов, из-за его сражений против монголов на Северном Кавказе. У него была гордость и храбрость великого принца. Мать Катерины работала актрисой и певицей кабаре в Яффе. Она была очень красивой, и звали ее Хагар».

В своей книге американский писатель сообщает, что маленькую Катерину отдали в женский монастырь. Отец ведь хотел мальчика и не смог смириться с тем, что актриса родила ему девочку. Сам Дзапш был женат на другой женщине, которая, как уверяет в своей книге Кертис Билл Пеппер, могла отравить любовницу мужа - мать Катерины. Саму девочку сначала называли Сэтэнай, что означает «прекрасный цветок», но после того, как к ней в монастырь перестала приезжать мать, за ней закрепилось прозвище Кан-цик, как удочеренного ребенка. А потом и вовсе девочку продали Генуэзскому работорговцу как девственную принцессу, чтобы выручить побольше денег.

По мнению Кертиса Билла Пеппера, Леонардо да Винчи воспитала его итальянская мачеха, которую он нежно любил.

ЧЕРКЕССКИЕ РАБЫ - ДОРОЖЕ

А вот у адыгского историка совсем другая версия.

- Абсолютно неизвестно, с кем провел свое детство Леонардо - с отцом или с матерью, - считает историк Самир Хотхо. - Поскольку Зигмунд Фрейд, анализируя записи Леонардо, пришел к выводу, что в детстве ему недоставало внимания отца. Вместе с тем, он всю жизнь демонстрировал уверенность в себе и сознание своего необычайного таланта - черты, нехарактерные для детей из неполной семьи.

Историк рассказывает, что мать гения Леонардо вполне могла быть родом из Черкессии - ныне Адыгеи.

- В Черкессии на протяжении последней трети XIII - XIV веков уроженцы древней Лигурии основали более трех десятков торговых факторий. У северных границ Черкессии стояла мощная колония венецианцев - Тана. Основным экспортным товаром, привлекавшим итальянцев, было зерно, - рассказывает Самир Хотхо. - Но попутно коммерсанты не упускали случая приобрести невольников. Черкесские рабы стоили много дороже рабов других национальностей, а их численность была относительно невелика. Таким образом, указание в итальянских документах на черкесское происхождение раба следует воспринимать как в высокой степени точное.

И его словам даже есть историческое подтверждение - средневековый автор Ирис Ориго даже составил список рабов, проданных во Флоренции с 1366 по 1397 годы. Именно в этом промежутке времени в Италии и появилась мать великого изобретателя. В его бумагах указано, что среди рабов - 329 женщин, и только 28 - мужчин, из которых только четверо были старше 16 лет.

Эта пара не имеет никакого отношения к семье художника. Фото из архивов музея в Адыгее, и на снимке - обычная черкесская пара. Согласитесь, у Моны Лизы и женщины с фотографии есть общие черты?

- И эти данные свидетельствуют о том, что черкесские рабы были редкостью и, видимо, стоили дорого. Соответственно, их не могли путать с кем-либо из других наций, - уверен Самир Хотхо. - А после захвата османцами Кафы в 1475 году коммуникации европейцев с бассейном Черного моря оказались почти полностью прерваны. Черное море на более чем два столетия превратилось во внутреннее озеро Османской империи. Но и в XVI - XVII веках европейские коммерсанты и миссионеры проникали в черноморский регион. Поэтому какое-то незначительное число уроженцев Черкессии различными путями могло оказываться в странах Западной Европы. Кроме того, существовала постоянная возможность для европейцев приобретать черкесских невольников на османском рынке. В XIV-XV вв. и позднее в Италии и Черкессии проживало, по всей видимости, значительное число представителей смешанного, итальяно-черкесского, происхождения. Причем далеко не всегда это смешение было результатом работорговли. Так, в Матреге, на западе Черкесии (сегодня это Темрюкский район Краснодарского края) в период между 1419 и 1475 годом, правило генуэзско-черкесское семейство Гизольфи. Матрега была дана как приданое зятю могущественного черкесского князя Берозока - Виккентию де Гизольфи. Вместо сына в городе распоряжался его отец Симон, а впоследствии власть унаследовал Заккария де Гизольфи - сын черкесской княжны, приходившийся внуком Берозоку и Симону.

В этом документе, который находится в музее Леонардо, сказано, что мать художника, Катерина, - рабыня. Фото: Museo Ideale Leonardo Da Vinci

В то время работорговля для Италии являлась одной из самых доходных статей «бизнеса» на Кавказе. Невольников продавали и покупали все, у кого заводился хоть какой-то оборотный капитал: нотариусы, торговцы, пекари, портные, мясники.

Во всех исторических документах, записях торговцев, путешественников, однозначно описывается хрупкость, стройность, грация черкесских рабынь, что, собственно говоря, и ценилось покупателями.

ТАК ЧЕЙ БЫЛ МАЛЬЧИК?

Широко известен факт того, что у основоположника династии Медичи Козимо (важного государственного деятеля Италии 15-го века) был сын от черкесской рабыни. Во времена, когда побережье Черкессии было заполонено торговцами из Генуи, Козимо де Медичи у работорговцев на рынке в Венеции выкупил девушку черкесского происхождения по имени Маддалена. Она стала прислуживать в его доме. Вскоре у Маддалены от Козимо родился сын Карло. И когда мальчик подрос, отец определил ему церковную карьеру. Карло Медичи стал архиепископом и одновременно настоятелем двух церквей. А потом и вовсе был назначен сначала главным сборщиком налогов для папы римского в Тоскане, а вскоре и нунцием - дипломатическим представителем папы. А в 1463 году папа римский Пий II назначает Карло Медичи апостольским протонотарием - главным секретарем высшей судебной инстанции, это второе после патриарха лицо.

А отец Леонардо да Винчи был правой рукой Козимо Медичи.

- Таким образом, мать Леонардо да Винчи и родительница Карло де Медичи происходили из отдаленной, но вместе с тем очень хорошо известной итальянцам страны, - говорит Самир Хотхо.

Алессандро Веццосси - директор музея Леонардо в городе Винчи. Фото: Museo Ideale Leonardo Da Vinci

Версию о том, что мать Леонардо да Винчи была невольницей с Ближнего Востока или из Северной Африки активно поддерживает директор музея Леонардо да Винчи в его родном городе Алессандро Веццоси.

- Мне удалось обнаружить свидетельства о том, что у Пьеро да Винчи - отца Леонардо - имелась невольница, привезенная в Тоскану из Стамбула, - говорит он. - Кстати, в то время рабыням часто давали имя Катерина. Но контракта о покупке рабыни, который бы точно доказывал эту версию, пока никто не нашел.

КОНКРЕТНО

Профессор антропологии и лингвистики, советник Билла Клинтона по вопросам Кавказа Джон Коларуссо:

- Я верю, что гипотеза о том, что мама Леонардо да Винчи была черкесской «рабыней» могла быть правдой. Несколько лет назад в Италии я общался с одним профессором, чье имя я сегодня, к сожалению, не назову. Его профессия - историк одежды и текстиля. Он рассказывал, что генуэзцы и венецианцы привезли много черкесов в Италию, где они во времена эпохи Возрождения отшивали специальные одеяния для европейской знати. Огромная часть Италии, особенно западное побережье от Неаполя до Рима, была заселена черкесами. Так как это было экономичнее, чем плыть в Черкесию и покупать одежду там, куда поступал шелк по Великому шелковому пути. Вместо этого итальянцы просто закупали шелк в Черкесии, брали там рабов, и они шили одежду в Италии. Была ли Мона Лиза черкесской женщиной? Она чем-то похожа. Это такое же предположение, как и другие, но оно объясняет большую тщательность в написании портрета.

СПРАВКА «КП»

Джоконда - моя госпожа

Полное название шедевра на итальянском языке: Ritratto di Monna Lisa del Giocondo, что переводится как: портрет Моны Лизы дель Джокондо. Женское имя Monna Lisa del Giocondo соответствует: Ma donna Lisa del Giocondo. По-итальянски Ma Donna означает «моя госпожа», в сокращенном варианте это выражение преобразовалось в Monna или Mona. Вторая часть имени донны и названия картины, считающаяся фамилией ее мужа, - del Giocondo по-итальянски также имеет прямое значение и переводится как «веселый, играющий» и соответственно la Gioconda - «веселая, жизнерадостная, играющая».