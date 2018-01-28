Под Анапой на трассе Новороссийск - Керчь открыли новую развязку

Большая стройка завершилась на трассе Новороссийск – Керчь. В районе села Джигинка открыли новую двухуровневую дорожную развязку, которую строили два года. Движение запустили по четырехполосному участку, протяженностью шесть километров.

- Ввод объекта улучшит транспортную доступность Анапы и Крыма, сделав путь на курорты и обратно по трассам Краснодарского края более быстрым и безопасным. Благодаря строительству развязки вероятность заторов на этом участке А-290 значительно снижена. Позитивный эффект от нового транспортного узла жители и гости Кубани и Крыма смогут почувствовать уже во время новогодних праздников и рождественских каникул, - говорит начальник Упрдор «Черноморье» Владимир Кужель.

Развязка на трассе А-290 под Анапой у села Джигинка.

Новая развязка разделит потоки к Анапе и на Крымский полуостров, пропускная способность на участке вырастет в два с половиной раза. Дорожники также проложили более 6 км линий электроосвещения, а длина барьеров превысила 15 километров.

Специалисты говорят, что верхний слой асфальта выполнен из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона, обладающего свойствами «самозалечивания» трещин и мелких дефектов.

Фото: Упрдор "Черноморье"

- Следующим этапом развития федеральной трассы А-290 станет реконструкция 27-километрового участка между развязками на 73-м и 100-м км. Проект уже получил положительное заключение Главгосэкспертизы, начало строительно-монтажных работ намечено на 2019 год, - сообщили в пресс-службе Упрдор «Черноморье».

По планам дорожников, уже к концу 2021 года Анапу и Севастополь будет связывать четырехполосная автодорога.