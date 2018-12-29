Спортивные каникулы: куда сходить на новогодние праздники в Краснодаре

Новогодние каникулы время не только для того, чтобы смотреть старые фильмы, кушать салаты, делать селфи у елки и ходить в гости. Многие пользуются возможностью вырваться за город, но и у тех, кто останется в Краснодаре определенно будет, чем заняться. У жителей и гостей крайцентра есть отличная возможность провести каникулы спортивно.

30 ноября в 16:00 во Дворце спорта «Олимп» волейболистки краснодарского «Динамо», которые проводят отличный сезон, примут «Ленинградку» из Санкт-Петербурга. В клубе обещают предновогоднюю программу и много подарков для болельщиков. Один из самых интересных – носки, связанные лично Юлией Григорьевой! Билеты от 150 рублей на сайте клуба.

1 января в 10:30 на улице Красной, 20 стартует благотворительный забег! Проверьте себя на прочность и преодолейте 2019 метров в новом году, пробежав по Александровскому бульвару до кинотеатра «Аврора» и обратно. Если чувствуете в себе силы, то можете решиться на дистанцию в 19 километров. По традиции, некоторые участники выходят на старт в костюмах супергероев и новогодних персонажей. Лучших ждут подарки, а регистрироваться на забег нужно тут.

2 января в 20:30 в «Баскет-Холле» баскетболисты «Локомотива-Кубани» принимают французский «Асвел». Это первый матч раунда Топ-16 Еврокубка против главного конкурента в битве за первую строчку. Помимо яркой игры болельщики увидят встречу талисмана команды Зубастика со своим родственником из Астраханской области. Мама, папа или брат? Пока остается загадкой, но в клубе обещают, что встреча будет яркой. Билеты от 150 рублей на сайте клуба.

5 января в 17:00 во Дворце спорта «Олимп» волейболистки краснодарского «Динамо» проведут матч против лидера сезона – «Локомотива» из Калининградской области. Эта битва станет настоящим испытанием на прочность для наших девчонок. Билеты от 150 рублей на сайте клуба.

Ну и, наконец, 6 января в 14:00 в «Баскет-Холл» пожалует польская «Зелена Гура». Соперник не из самых серьезных, но недонастрой может сыграть злую шутку с «железнодорожниками». Команде будет важна ваша поддержка, а зрелище и развлечения на арене вам будут обеспечены. Билеты от 150 рублей на сайте клуба.