«Ростелеком» в Краснодаре будет развивать детский технопарк «Кванториум»

«Ростелеком» принял участие в торжественном открытии детского технопарка «Кванториум» в Краснодаре. Накануне специалисты компании организовали в здании технопарка проводной доступ в интернет по волоконно-оптическому кабелю, а также обеспечили будущим посетителям центра возможность подключения по wi-fi.

Во время торжественной церемонии директор ГБУ ДО КК «Центр детского и юношеского технического творчества» Владимир Щебетун и директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, для детей, проходящих обучение в технопарке, сотрудники национального оператора связи будут проводить лекции и мастер-классы, организовывать экскурсии на объекты «Ростелекома» и участвовать в оценке их научных разработок.

Фото: пресс-служба Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» МРФ «Юг»

- Несмотря на то, что соглашение о сотрудничестве подписано только сегодня, наши организации связывают давние партнерские отношения, - говорит Сергей Поляков, директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком». - Начиная с февраля 2017-го, мы выступали партнером проведения олимпиад по 3D-моделированию, краевых соревнований по робототехнике «Робоквант» и межрегионального фестиваля «Робофест-Юг», конкурса проектных идей школьников «Траектория успеха» и соревнований по сборке машин Голдберга. Для нас очень важна поддержка таких инициатив, потому что они помогают развивать творческие способности школьников, повышают их интерес к науке и современным технологиям. Они готовят ребят к жизни в новых реалиях, где роботизированное производство будет в порядке вещей, к жизни в условиях цифровой экономики.

- У нас с «Ростелекомом» немало точек соприкосновения. Компания выступает интегратором цифровых сервисов и услуг, а наши ученики уже изучают основы программирования, 3D–моделирования, работают в команде для достижения общей научной цели, осваивают виртуальную реальность, интернет вещей, - рассказывает. Владимир Щебетун, директор ГБУ ДО КК «Центр детского и юношеского технического творчества» – директор детского технопарка «Кванториум» в Краснодаре. - Я не сомневаюсь, что в будущем они превратятся в квалифицированных специалистов, которые придут на работу в IT-индустрию, в том числе, в «Ростелеком». Уверен, наше сотрудничество будет долгим и продуктивным.

Фото: пресс-служба Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» МРФ «Юг»

Детский технопарк «Кванториум» представляет собой современный формат дополнительного образования для школьников. Он направлен на возрождение престижа инженерных и научных профессий и подготовку будущих высококвалифицированных кадров в этой сфере.

Детские технопарки создаются по всей стране по поручению президента России в рамках приоритетного проекта Правительства РФ «Доступное дополнительное образование для детей». «Ростелеком» выступает с собственной инициативой поддержки этого направления работы во всех регионах страны. Соответствующее соглашение между национальным оператором связи и «Фондом новых форм развития образования» было подписано в Москве в рамках форума «Открытые инновации». На Юге, помимо краснодарского «Кванториума», при поддержке «Ростелекома» технопарки уже открылись в Ростове-на-Дону, Астрахани и Владикавказе.

Краснодарский технопарк будет осуществлять свою деятельность на базе «Центра детского и юношеского технического творчества Краснодарского края». После открытия к занятиям в нем смогут приступить около 800 человек в возрасте от 7 до 18 лет. Обучение в «Кванториуме» бесплатное.