Новогодние праздники 2018-2019 в Краснодаре: расписание работы экстренных служб, номера телефонов

- С 17 декабря управление гражданской защиты, городская единая дежурно-диспетчерская служба переведены на усиленный режим работы. Обеспечена 10-минутная готовность смен муниципальной «Службы спасения» к выезду для ликвидации последствий возможных ЧС, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

На предприятиях жилищно-коммунального комплекса - тепло-, водо-, электро- и газоснабжения составлены графики дежурств аварийных бригад.

Во время праздничного представления на Театральной площади Краснодара в Новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января усилят меры безопасности. На мероприятие жители и гости города только через металлодетекторы. Наряды казаков и полиции будут следить за общественным порядком.

В случае возникновения экстренных ситуаций обращаться по этим номерам:

- единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) - 112, 050;

- пожарная служба – 101;

- полиция – 102;

- скорая медицинская помощь – 103 (звонить можно как с городских, так и с мобильных телефонов);

- Служба спасения Краснодара - 8 (861) 268-54-49;

- «Кубань-СПАС» - 8 (861) 260-35-21.

Если произойдут аварийные ситуаций на магистральных сетях тепло-, водо- и электроснабжения, диспетчеры этих служб помогут решить проблему:

- «Краснодар Водоканал» - 8 (861) 220-28-38;

- «Краснодартеплоэнерго» - 8 (861) 299-10-10;

- «Краснодартеплосеть» - 8 (861) 239-64-16;

- «Краснодаргоргаз» - 8 (861) 268-89-38.