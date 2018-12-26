Новогодние праздники 2018-2019 в Краснодаре: расписание работы экстренных служб, номера телефонов
- С 17 декабря управление гражданской защиты, городская единая дежурно-диспетчерская служба переведены на усиленный режим работы. Обеспечена 10-минутная готовность смен муниципальной «Службы спасения» к выезду для ликвидации последствий возможных ЧС, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
На предприятиях жилищно-коммунального комплекса - тепло-, водо-, электро- и газоснабжения составлены графики дежурств аварийных бригад.
Во время праздничного представления на Театральной площади Краснодара в Новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января усилят меры безопасности. На мероприятие жители и гости города только через металлодетекторы. Наряды казаков и полиции будут следить за общественным порядком.
В случае возникновения экстренных ситуаций обращаться по этим номерам:
- единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) - 112, 050;
- пожарная служба – 101;
- полиция – 102;
- скорая медицинская помощь – 103 (звонить можно как с городских, так и с мобильных телефонов);
- Служба спасения Краснодара - 8 (861) 268-54-49;
- «Кубань-СПАС» - 8 (861) 260-35-21.
Если произойдут аварийные ситуаций на магистральных сетях тепло-, водо- и электроснабжения, диспетчеры этих служб помогут решить проблему:
- «Краснодар Водоканал» - 8 (861) 220-28-38;
- «Краснодартеплоэнерго» - 8 (861) 299-10-10;
- «Краснодартеплосеть» - 8 (861) 239-64-16;
- «Краснодаргоргаз» - 8 (861) 268-89-38.
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