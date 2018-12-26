Как в Новый Год вызвать дешевое такси в Краснодаре

В новогоднюю ночь таксисты отлично зарабатывают. Народ наслышан о двойных и тройных тарифах на перевозки, что иной раз хочется ходить пешком. «Комсомольская правда «Кубань» узнала, как правильно вызывать такси, чтобы сэкономить.

Цена в новогоднюю ночь на перевозки растет из-за того, что на линии работают значительно меньше водителей, а заказов становится больше. Поэтому чтобы сэкономить на поездках, достаточно не вызывать машину в пиковые часы нагрузки.

- У нас тарифы на перевозки устанавливают пользователи сервиса, - комментируют в пресс-службе такси «Везет». – В ночь с 31 декабря на 1 января водителей меньше, чем заказов. Отсюда и растет цена, таксистов просто разрывает. Влияет на цену еще и погода. Если в обычный день поездка стоила 200 рублей, то в новогоднюю ночь она может колебаться от 250 до 300 рублей. Рост цен будет примерно 30-40 %, о двойных и тройных тарифах речи не идет.

Цена поездки формируется автоматически, когда пользователь делает заказ. В плохую погоду, предпраздничные и праздничные дни, такси заказывают чаще. Поэтому в отдельных районах населенных пунктов количество заказов периодически может превышать количество машин на линии. В этом случае алгоритм автоматически формирует повышающий коэффициент.

- Это вынужденная и временная мера, которая помогает воспользоваться такси тем, кому важно уехать максимально срочно, даже в периоды высокого спроса, - комментируют в пресс-службе Яндекс.Такси. - В такой ситуации вместе с таксопарками-партнёрами мы стараемся вывести на линию как можно больше водителей, чтобы повышающий коэффициент быстрее исчез.

Спрос на такси вырастает со второй половины декабря. В это время горожане чаще ездят по магазинам. В основном за подарками, в развлекательные заведения, где проходит много корпоративов.

СПРАВКА «КП»

Как экономить на такси в новогоднюю ночь

- Мы советуем 31 декабря выделить время в первой половине дня, для того чтобы докупить все необходимое, - продолжают в Яндекс.Такси. - 1 января лучше немного переждать пик спроса на такси и уехать в гости не сразу после боя курантов, а ближе к двум часам ночи. В эти дни на линию выходит и меньше водителей – они тоже отмечают новый год и стараются отдохнуть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Славянске-на-Кубани таксисты помогают следить за порядком

Теперь у водителей такси, помимо своих основных обязанностей в перевозке людей, рассказов анекдотов, трескании пирожков на вокзалах и просто в оказывании помощи жизненным советом одному из своих клиентов, появилась еще одна немаловажная функция. Ныне все таксисты Славянского района не только зарабатывают себе на хлеб извозом, но и следят за порядком на улицах и дорогах района. Причем делают это абсолютно бесплатно (читайте далее)