Военная прокуратура назвала причину гибели двух пилотов Л-39 под Ейском

Прокуратура Южного военного округа назвала предварительные причины крушения Л-39 под Ейском. Напомним, крушение учебного самолета произошло 18 октября 2018 года. Лейтенанты Владислав Неледва и Андрей Середин выполняли плановый тренировочный полет на малых высотах в районе станицы Должанской Краснодарского края.

На борту учебного штурмовика Л-39 «Альбатрос» находилось два лейтенанта, которые выпустились из Краснодарского авиационного училища в 2018 году. После падения самолета, близкие пилотов надеялись, что экипаж смог спастись. Их искали больше суток, в поисках участвовало 200 человек, привлекли силы погранслужбы, авиации и водолазов ВМФ. Но найти летчиков живыми не удалось...

Обломки воздушного судна обнаружили в полутора километрах от берега. На месте крушения нашли купол парашюта, на подвесной системе летчиков не было. Пилотов нашли позже в воде.

Ранее сообщалось, что возможной причиной крушения стала техническая неисправность воздушного судна. Однако, по мнению следствия, вероятной причиной катастрофы могла стать ошибка при пилотировании самолета.

- По факту крушения самолета Л-39 прорабатываются все возможные версии, - объяснил «Комсомольской правде» - Кубань» прокурор Южного военного округа Сергей Коломиец. - Но наиболее вероятной причиной крушения является ошибка пилотирования.

В рамках расследования проводится авиационно-техническая экспертиза. В военном следственном отделе по Краснодарскому гарнизону продолжает расследоваться уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним».

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