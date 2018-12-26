У Крымского моста поставили кормушки для зимующих птиц

Керченский пролив, берега которого навсегда соединил Крымский мост, остается местом зимовки десятков видов птиц. Продолжающаяся стройка никак не повлияла на планы пернатых. Специально для них у мелководных водоемов на острове Тузла и озера у Тузлинской косы установили кормушки.

- В районе Крымского моста много птиц. Есть редкие и охраняемые виды. Мы наблюдаем за ними, ведем учет видового разнообразия, оцениваем численность пернатых с учетом сезонных миграций. Сейчас на Тузле зимуют лебеди, утки, цапли, чайки, бакланы – частые обитатели этого острова. Здесь они любят добывать корм и отдыхать после перелетов, - рассказала эколог компании «СГМ-Мост» Анна Бычкова.

У Крымского моста установили кормушки для птиц.

Ранее на этих местах ученые установили искусственные гнездовья и плавучие дома для околоводных и водоплавающих птиц. Теперь по экологической программе идет установка специальных кормушек.

Экопрограмма Крымского моста была проработана еще на этапе проектирования объекта. Она включает компенсационные мероприятия, а также регулярный экологический мониторинг на стройплощадке и прилегающих территориях, сообщают в инфоцентре «Крымский мост».

Ежемесячно и ежеквартально специалисты российских научно-исследовательских институтов берут пробы воды, донных отложений, почвы и атмосферного воздуха в Керченском проливе, замеряют здесь уровень шума, наблюдают за водными биоресурсами, орнитофауной, растительным и животным миром.

Справка «КП»

Экопрограмма Крымского моста – долгосрочная, реализуется с 2015 года и охватывает не только периоды подготовки и строительства объекта, но и его эксплуатацию. По действующей экопрограмме автодорога через пролив, открытая для движения машин в мае 2018 года, оборудована комплексами для многоуровневой очистки стоков. На участках трассы, примыкающих к берегам пролива, – это 700 м со стороны Тамани и 1,3 км со стороны Керчи – установлены акустические экраны для защиты окружающей среды от шума транспорта. Вдоль моста будут высажены деревья по специальной шумозащитной схеме.