«С Новым годом!»: В Краснодаре вооруженный парень поздравил сотрудников банка и убежал

Это необычное поздравление от посетителя точно добавило парочку седых сотрудникам одного из краснодарских банков. Неизвестный парень зашел в помещение и тут же проследовал к окошкам, где сидели операторы.

В какой-то момент молодой человек достал пистолет. Игрушечный или настоящий разобрать сотрудницы банка не смогли, однако не на шутку испугались, когда оказались под прицелом.

- Это ограбление, - шепнула одна из девушек своей коллеге и уже приготовилась жать красную кнопку под столом, чтобы вызвать правоохранителей.

- С Новым годом! - крикнул мужчина и тут же поспешил покинуть здание, оставив посетителей и сотрудников банка в недоумении.

Неизвестный с пистолетом в руках поздравил людей в банке.

Сам случай произошел днем 24 декабря, однако видео с вооруженным «Дед Морозом» в Сети всплыло только сейчас.

- Действительно, в помещение одного из банковских учреждений на улице Атарбекова зашел молодой человек. Он продемонстрировал предмет, внешне похожий на пистолет, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко. - Молодой человек никаких требований не выдвигал, противоправных действий не совершал. Сразу после того, как поздравил работников банка, неизвестный ушел.

Мотивы действий молодого человека, который, по всей видимости, забыл надеть праздничный костюм, сейчас выясняют правоохранители. Парень свое лицо маской не скрывал, потому абсолютно все успели его разглядеть.

Сейчас правоохранительные органы разыскивают шутника.

- По данному факту проводится проверка, - добавляет Артем Коноваленко.

Однако не исключено, что за свою забаву молодому человеку придется ответить перед законом.