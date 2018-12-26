Новогодние спектакли 2018-2019 на Кубани: афиша, билеты, расписание
Новогодние спектакли 2018-2019 на Кубани в этом году порадуют не только юных зрителей, но и взрослых. Все учреждения культуры региона подготовили различные мероприятия – сказки, новогодние постановки, концерты творческих коллективов и многое другое.
Мы подскажем, где и когда пройдут спектакли и сколько стоят билеты на новогодние представления.
КРАСНОДАР
27 декабря
Новогоднее представление «Денискины рассказы», 10-00, 13-00, 16-00, Краснодарский краевой театр кукол, ул. Красная, 31. 400 рублей.
Музыкальная сказка «Чудеса тридевятого царства», 11-00, 14-00. Краснодарский академический театр драмы им. Горького, пл. Театральная, 2. 250-600 рублей.
Спектакль «Загадки сказочной Хрюни», 11-00, 13-00, 15-00, Краснодарская филармония имени Г.Ф. Пономаренко ул. Красная, 55. До 450 рублей.
«Новогодний бал в «Премьере», 19-00. Музыкальный театр, ул. Красная, 44. 1000-3000.
28 декабря
Современный балет для детей «Снежная королева», 10-00, 16-00. Музыкальный театр, ул. Красная, 44. 200-500 рублей.
Детское представление «Новогоднее приключение озорного поросенка», 11-00, 13-00. Центральный концертный зал (малый зал), ул. Красная, 5. 250-300 рублей.
Московское шоу ростовых кукол «Щенячий патруль. Щенки спасают Новый год», 11-00, Центральный концертный зал (большой зал). ул. Красная, 5. 700-1800 рублей.
28 декабря
Новогоднее представление «Денискины рассказы», 10-00, 13-00, 16-00, Краснодарский краевой театр кукол, ул. Красная, 31. 400 рублей.
Театральная феерия «Алые паруса», 11-00, 14-00. Краснодарский академический театр драмы им. Горького, пл. Театральная, 2. 250-500 рублей.
Детское новогоднее представление «Белоснежка и семь гномов», 11-00, 13-00, 15-00. Краснодарская филармония имени Г.Ф. Пономаренко, ул. Красная, 55. До 450 рублей. До 450 рублей.
Детское представление «Новогоднее приключение озорного поросенка», 11-00, 13-00, Центральный концертный зал (малый зал), ул. Красная, 5. 250-300 рублей.
Концерт «Новогодний коктейль-холл», 19-00, Музыкальный театр, ул. Красная, 44. 500-700 рублей.
29 декабря
Спектакль «Неуловимый фунтик» 29 декабря, 10-00, 13-00, Краснодарский академический театр драмы им. Горького, пл. Театральная, 2. 250-600 рублей.
Сказка «Денискины рассказы», 11-00, 14-00, 17-00, Краснодарский краевой театр кукол, ул. Красная, 31. 250-400 рублей.
Детское новогоднее представление «Загадки сказочной Хрюни», 11-00, 13-00, 15-00. Краснодарская филармония имени Г.Ф. Пономаренко, ул. Красная, 55. До 450 рублей.
Детское представление «Новогоднее приключение озорного поросенка», 11-00, 13-00, ул. Красная, 5,
Центральный концертный зал (малый зал). 250-300 рублей.
Мюзикл для детей «Летучий корабль», 13-00, 16-00, Музыкальный театр, ул. Красная, 44. 200-500 рублей.
Новогодний концерт «Кинохит коктейль-холл», 19-00. Музыкальный театр, ул. Красная, 44.
Спектакли новогодние в Музыкальном театре. Фото: ТО "Премьера".
30 декабря
Мюзикл для детей «Летучий корабль», 10-00,13-00, 16-00, Музыкальный театр, ул. Красная, 44. 200-500 рублей.
Пиратская сказка «Веселый Роджер», 11-00, 14-00. Краснодарский академический театр драмы им. Горького, пл. Театральная, 2.
Музыкальная сказка «Денискины рассказы», 11-00, 14-00, 17-00.Краснодарский краевой театр кукол, ул. Красная, 31. 250-400 рублей.
Детское новогоднее представление «Белоснежка и семь гномов», 11-00, 13-00, 15-00. Краснодарская филармония имени Г.Ф. Пономаренко, ул. Красная, 55. До 450 рублей.
Детское представление «Новогоднее приключение озорного поросенка», 11-00, 13-00. Центральный концертный зал (малый зал), ул. Красная, 5. 250-300 рублей.
31 декабря
Мюзикл для детей «Летучий корабль», 10-00, 13-00. Музыкальный театр, ул. Красная, 44. 200-500 рублей.
2 января
Пиратская сказка «Веселый Роджер», 11-00, 14-00. Краснодарский академический театр драмы им. Горького, пл. Театральная, 2. 250-600 рублей.
Музыкальная сказка «Денискины рассказы», 11-00, 14-00. Краснодарский краевой театр кукол, ул. Красная, 31. 250-400 рублей.
Детское новогоднее представление «Белоснежка и семь гномов», 11-00, 13-00, 15-00, 17-00.
Краснодарская филармония имени Г.Ф. Пономаренко, ул. Красная, 55. До 450 рублей.
«Фикси шоу», 11-00, 14-00. Центральный концертный зал (большой зал), ул. Красная, 5. 300-2000 рублей.
Новогодняя цирковая программа Большого Варшавского цирка «Шоу слонов», 12-00, 16-00. Краснодарский государственный цирк, ул. Рашпилевская, 147. 600-1500 рублей.
3 января
Музыкальная сказка с шутками, прибаутками, песнями и хороводами по мотивам русских народных сказок
«Морозко» (спектакль ансамбля казачьей песни «Криница»), 10-00, 13-00, 16-00. Музыкальный театр, ул. Красная, 44. 200-500 рублей.
Сказка – игра «Три поросенка», 11-00, 14-00. Краснодарский академический театр драмы им. Горького, пл. Театральная, 2,
Музыкальная сказка «Денискины рассказы», 11-00, 14-00, 17-00. Краснодарский краевой театр кукол, ул. Красная, 31. 250-400 рублей.
Детское новогоднее представление «Загадки сказочной Хрюни», 11-00, 13-00. Краснодарская филармония имени Г.Ф. Пономаренко, ул. Красная, 55. До 450 рублей.
«В гостях у сказки» - приключение героев русских сказок в Новый год, 11-00, 14-00. Центральный концертный зал (большой зал), ул. Красная, 5.
Новогодняя цирковая программа Большого Варшавского цирка «Шоу слонов», 12-00, 16-00. Краснодарский государственный цирк, ул. Рашпилевская, 147. 600-1500 рублей.
Детское новогоднее представление «Морозко» , 15-00. Краснодарская филармония имени Г.Ф. Пономаренко, ул. Красная, 55. До 450 рублей. 200-500 рублей.
4 января
Музыкальная сказка с шутками, прибаутками, песнями и хороводами по мотивам русских народных сказок
«Морозко» (спектакль ансамбля казачьей песни «Криница»), 10-00, 13-00, 16-00. Музыкальный театр, ул. Красная, 44,
«Неуловимый фунтик», 11-00, 14-00. Краснодарский академический театр драмы им. Горького, ул. Театральная, 2,
Детское новогоднее представление «Белоснежка и семь гномов», 11-00, 13-00, 15-00.
Краснодарская филармония имени Г.Ф. Пономаренко, ул. Красная, 55. До 450 рублей.
Новогодняя сказка для детей и взрослых, 11-00, 14-00. Центральный концертный зал (большой зал), ул. Красная, 5.
Новогодняя цирковая программа Большого Варшавского цирка «Шоу слонов», 12-00, 16-00. Краснодарский государственный цирк, ул. Рашпилевская, 147. 600-1500 рублей.
Балет для детей и взрослых «Щелкунчик», 19-00. Центральный концертный зал (большой зал), ул. Красная, 5.
5 января
Музыкальная сказка с шутками, прибаутками, песнями и хороводами по мотивам русских народных сказок «Морозко», (спектакль ансамбля казачьей песни «Криница»), 10-00, 13-00, 16-00. Музыкальный театр ул. Красная, 44. 200-500 рублей.
Спектакль «Неуловимый фунтик», 11-00, 14-00. Краснодарский академический театр драмы им. Горького, пл. Театральная, 2.
Музыкальная сказка «Денискины рассказы», 11-00, 14-00, 17-00. Краснодарский краевой театр кукол, ул. Красная, 31. 250-400 рублей.
Детское новогоднее представление «Загадки сказочной Хрюни», 11-00, 13-00. Краснодарская филармония имени Г.Ф. Пономаренко, ул. Красная, 55.
Сказка для детей и взрослых «Аладдин», 11-00. Центральный концертный зал (большой зал), ул. Красная, 5.
Новогодняя цирковая программа Большого Варшавского цирка «Шоу слонов», 12-00, 16-00. Краснодарский государственный цирк, ул. Рашпилевская, 147. 600-1500 рублей.
Сказка для детей и взрослых «Принцесса на горошине», 14-00. Центральный концертный зал (большой зал), ул. Красная, 5.
Детское новогоднее представление «Морозко» , 15-00. Краснодарская филармония имени Г.Ф. Пономаренко, ул. Красная, 55. До 450 рублей.
6 января
Спектакль «Снежная королева», 11-00, 14-00. Краснодарский академический театр драмы им. Горького, пл. Театральная, 2.
Музыкальная сказка «Денискины рассказы», 11-00, 14-00. Краснодарский краевой театр кукол, ул. Красная, 31. 250-400 рублей.
Детское новогоднее представление «Белоснежка и семь гномов», 11-00, 13-00, 15-00, 17-00.
Краснодарская филармония имени Г.Ф. Пономаренко, ул. Красная, 55. До 450 рублей.
Новогодняя цирковая программа Большого Варшавского цирка «Шоу слонов», 12-00, 16-00.
Краснодарский государственный цирк, ул. Рашпилевская, 147. 600-1500 рублей.
Спектакль «Ночь перед Рождеством», 13-00, 17-00. Музыкальный театр, ул. Красная, 44.
7 января
Спектакль «Снежная королева», 11-00, 14-00. Краснодарский академический театр драмы им. Горького, пл. Театральная, 2.
Музыкальная сказка «Денискины рассказы», 11-00, 14-00. Краснодарский краевой театр кукол, ул. Красная, 31. 250-400 рублей.
Детское новогоднее представление «Загадки сказочной Хрюни», 11-00, 13-00, 15-00. Краснодарская филармония имени Г.Ф. Пономаренко, ул. Красная, 55. До 450 рублей.
Рождественский концерт Кубанского казачьего хора, 12-00, 16-00, 19-00. Центральный концертный зал (большой зал), ул. Красная, 5.
Спектакль «Ночь перед Рождеством», 13-00, 17-00. Музыкальный театр, ул. Красная, 44. 200-900 рублей.
8 января
Детское новогоднее представление «Белоснежка и семь гномов», 11-00, 13-00, 15-00. Краснодарская филармония имени Г.Ф. Пономаренко, ул. Красная, 55. До 450 рублей.
Рождественский концерт Кубанского казачьего хора, 12-00, 16-00, 19-00. Центральный концертный зал (большой зал), ул. Красная, 5. От 800 рублей.
Новогодняя цирковая программа Большого Варшавского цирка «Шоу слонов», 16-00. Краснодарский государственный цирк, ул. Рашпилевская, 147. 600-1500 рублей.
9 января
Детское новогоднее представление «Загадки сказочной Хрюни», 11-00, 13-00. Краснодарская филармония имени Г.Ф. Пономаренко, ул. Красная, 55. До 450 рублей.
Рождественский концерт Кубанского казачьего хора, 12-00, 16-00, 19-00. Центральный концертный зал (большой зал), ул. Красная, 5. От 800 рублей.
Детское новогоднее представление «Морозко» , 15-00. Краснодарская филармония имени Г.Ф. Пономаренко, ул. Красная, 55. До 450 рублей.
10 января
Детское новогоднее представление «Белоснежка и семь гномов», 11-00, 13-00. Краснодарская филармония имени Г.Ф. Пономаренко, ул. Красная, 55. До 450 рублей.
АНАПА
28 декабря
Детское новогоднее представление «Белоснежка и семь гномов», 11-00, 13-00. ДК. 250 рублей.
6 января
Детское новогоднее представление «Белоснежка и семь гномов», 13-00, 15-00. ДК. 250 рублей.
17 января
Детское новогоднее представление «Белоснежка и семь гномов», 13-00, 15-00. ДК. 250 рублей.
18 января
Спектакль «Ночь перед Рождеством», 18-00. ДК. 250 рублей.
АРМАВИР
4 января
Детское новогоднее представление «Загадки сказочной Хрюни», 11-00, 13-00. ДК. 250 рублей.
АБИНСК
4 января
Детское представление «Новогоднее приключение озорного поросенка», 12-00. ДК. 250 рублей.
7 января
Детское новогоднее представление «Морозко» , 11-00, 13-00. ДК. 250 рублей.
БЕЛАЯ ГЛИНА
5 января
Детское новогоднее представление «Загадки сказочной Хрюни», 14-00. ДК. 250 рублей.
ВЫСЕЛКИ
11 января
Спектакль «Ночь перед Рождеством», 17-00 . ДК. 250 рублей.
ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ
27 декабря
Выездной спектакль ансамбля казачьей песни «Криница» «Рождественская сказка», 11-00. ДК. 250 рублей.
ГЕЛЕНДЖИК
8 января
Детское новогоднее представление «Белоснежка и семь гномов», 12-00. ДК. 250 рублей.
ДИНСКАЯ
12 января
Детское новогоднее представление «Загадки сказочной Хрюни», 12-00. ДК. 250 рублей.
ЕЙСК
11 января
Детское новогоднее представление «Белоснежка и семь гномов», 12-00. ДК. 250 рублей.
КАНЕВСКАЯ
4 января
Детское новогоднее представление «Морозко», 12-00. ДК. 250 рублей.
27 января
Спектакль «Ночь перед Рождеством», 17-00. ДК. 250 рублей.
КОРЕНОВСК
25 января
Спектакль «Ночь перед Рождеством», 18-00. ДК. 250 рублей.
КУРГАНИНСК
4 января
Детское новогоднее представление «Белоснежка и семь гномов», 11-00, 13-00. ДК. 250 рублей.
КУЩЕВСКАЯ
8 января
Детское новогоднее представление «Загадки сказочной Хрюни», 12-00. ДК. 250 рублей.
КРЫМСК
24 января
Спектакль «Ночь перед Рождеством», 18-00. ДК. 250 рублей.
ЛАБИНСК
3 января
Детское новогоднее представление «Загадки сказочной Хрюни», 11-00. ДК. 250 рублей.
НОВОРОССИЙСК
27 декабря
Детское новогоднее представление «Белоснежка и семь гномов», 11-00, 14-00. ДК. 250 рублей.
29, 30 декабря
Детское новогоднее представление «Белоснежка и семь гномов», 11-00, 14-00. ДК. 250 рублей.
2,3 января
Детское новогоднее представление «Белоснежка и семь гномов», 11-00, 14-00. ДК. 250 рублей.
8 января
«Ночь перед Рождеством», 14-00, 17-00. ДК. 250 рублей.
Детское новогоднее представление «Белоснежка и семь гномов», 11-00, 14-00. ДК. 250 рублей.
НОВОПОКРОВСК
4 января
Детское новогоднее представление «Белоснежка и семь гномов», 11-00, 13-00. ДК. 250 рублей.
НОВОКУБАНСК
18 января
Детское новогоднее представление «Белоснежка и семь гномов», 13-00. ДК. 250 рублей.
ПАВЛОВСКАЯ
27 декабря
Детское новогоднее представление «Загадки сказочной Хрюни», 11-00. ДК. 250 рублей.
ПРИМОРСКО-АХАТРСК
3 января
Детское новогоднее представление «Белоснежка и семь гномов», 13-00. ДК. 250 рублей.
7 января
Детское новогоднее представление «Загадки сказочной Хрюни», 13-00. ДК. 250 рублей.
8 января
Детское новогоднее представление «Морозко», 13-00. ДК. 250 рублей.
СОЧИ
28 декабря
Выездной спектакль ансамбля казачьей песни «Криница» «Рождественская сказка», спектакль в одном действии, 10-00, 12-00, 14-00, 16-00. Зимний театр. До 450 рублей.
29 декабря
«Рождественская сказка», выступает ансамбль казачьей песни «Криница», 10-00, 12-00, 14-00, 17-00. Зимний театр. До 450.
30 декабря
Выездной спектакль ансамбля казачьей песни «Криница» «Рождественская сказка», 10-00, 12-00, 14-00, 18-00. До 250 рублей.
8 января
Детское новогоднее представление «Белоснежка и семь гномов», 12-00, 14-00. ДК. До 250 рублей.
12 января
Рождественский концерт Кубанского казачьего хора, 18-00. Зимний театр. От 800 рублей.
СЕВЕРСКАЯ
29 декабря
Детское новогоднее представление «Загадки сказочной Хрюни», 11-00. ДК. 250 рублей.
СТАРОМИНСКАЯ
18 января
Рождественский концерт Кубанского казачьего хора, 17-00
ТИХОРЕЦК
26 декабря
Выездной спектакль Государственного балета Кубани «Морозко» - детское новогоднее представление, 13-00. 250 рублей.
5 января
Детское новогоднее представление «Белоснежка и семь гномов», 12-00, 14-00. ДК. 250 рублей.
ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН
27 декабря
Детское новогоднее представление «Белоснежка и семь гномов», 11:00. ДК. 250 рублей.
29 декабря
Детское новогоднее представление «Белоснежка и семь гномов», 12-00, 16-00. ДК. 250 рублей.
6 января
Детское новогоднее представление «Белоснежка и семь гномов», 11-00, 13-00. ДК. 250 рублей.
20 января
Рождественский концерт Кубанского казачьего хора, 17-00. ДК. 250 рублей.
ТИМАШЕВСК
2 января
Детское новогоднее представление «Загадки сказочной Хрюни», 11-00. 250 рублей.
ТУАПСЕ
7 января
Детское новогоднее представление «Белоснежка и семь гномов», 11-00, 12-00. ДК. 250 рублей.
19 января
Детское новогоднее представление «Белоснежка и семь гномов», 12-00. ДК. 250 рублей.
ТБИЛИССКАЯ
16 января
Спектакль «Ночь перед Рождеством», 17-00. 250 рублей.