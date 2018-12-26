Новогодние спектакли 2018-2019 на Кубани: афиша, билеты, расписание

Новогодние спектакли 2018-2019 на Кубани в этом году порадуют не только юных зрителей, но и взрослых. Все учреждения культуры региона подготовили различные мероприятия – сказки, новогодние постановки, концерты творческих коллективов и многое другое.

Мы подскажем, где и когда пройдут спектакли и сколько стоят билеты на новогодние представления.

КРАСНОДАР

27 декабря

Новогоднее представление «Денискины рассказы», 10-00, 13-00, 16-00, Краснодарский краевой театр кукол, ул. Красная, 31. 400 рублей.

Музыкальная сказка «Чудеса тридевятого царства», 11-00, 14-00. Краснодарский академический театр драмы им. Горького, пл. Театральная, 2. 250-600 рублей.

Спектакль «Загадки сказочной Хрюни», 11-00, 13-00, 15-00, Краснодарская филармония имени Г.Ф. Пономаренко ул. Красная, 55. До 450 рублей.

«Новогодний бал в «Премьере», 19-00. Музыкальный театр, ул. Красная, 44. 1000-3000.

28 декабря

Современный балет для детей «Снежная королева», 10-00, 16-00. Музыкальный театр, ул. Красная, 44. 200-500 рублей.

Детское представление «Новогоднее приключение озорного поросенка», 11-00, 13-00. Центральный концертный зал (малый зал), ул. Красная, 5. 250-300 рублей.

Московское шоу ростовых кукол «Щенячий патруль. Щенки спасают Новый год», 11-00, Центральный концертный зал (большой зал). ул. Красная, 5. 700-1800 рублей.

28 декабря

Новогоднее представление «Денискины рассказы», 10-00, 13-00, 16-00, Краснодарский краевой театр кукол, ул. Красная, 31. 400 рублей.

Театральная феерия «Алые паруса», 11-00, 14-00. Краснодарский академический театр драмы им. Горького, пл. Театральная, 2. 250-500 рублей.

Детское новогоднее представление «Белоснежка и семь гномов», 11-00, 13-00, 15-00. Краснодарская филармония имени Г.Ф. Пономаренко, ул. Красная, 55. До 450 рублей. До 450 рублей.

Детское представление «Новогоднее приключение озорного поросенка», 11-00, 13-00, Центральный концертный зал (малый зал), ул. Красная, 5. 250-300 рублей.

Концерт «Новогодний коктейль-холл», 19-00, Музыкальный театр, ул. Красная, 44. 500-700 рублей.

29 декабря

Спектакль «Неуловимый фунтик» 29 декабря, 10-00, 13-00, Краснодарский академический театр драмы им. Горького, пл. Театральная, 2. 250-600 рублей.

Сказка «Денискины рассказы», 11-00, 14-00, 17-00, Краснодарский краевой театр кукол, ул. Красная, 31. 250-400 рублей.

Детское новогоднее представление «Загадки сказочной Хрюни», 11-00, 13-00, 15-00. Краснодарская филармония имени Г.Ф. Пономаренко, ул. Красная, 55. До 450 рублей.

Детское представление «Новогоднее приключение озорного поросенка», 11-00, 13-00, ул. Красная, 5,

Центральный концертный зал (малый зал). 250-300 рублей.

Мюзикл для детей «Летучий корабль», 13-00, 16-00, Музыкальный театр, ул. Красная, 44. 200-500 рублей.

Новогодний концерт «Кинохит коктейль-холл», 19-00. Музыкальный театр, ул. Красная, 44.

Спектакли новогодние в Музыкальном театре. Фото: ТО "Премьера".

30 декабря

Мюзикл для детей «Летучий корабль», 10-00,13-00, 16-00, Музыкальный театр, ул. Красная, 44. 200-500 рублей.

Пиратская сказка «Веселый Роджер», 11-00, 14-00. Краснодарский академический театр драмы им. Горького, пл. Театральная, 2.

Музыкальная сказка «Денискины рассказы», 11-00, 14-00, 17-00.Краснодарский краевой театр кукол, ул. Красная, 31. 250-400 рублей.

Детское новогоднее представление «Белоснежка и семь гномов», 11-00, 13-00, 15-00. Краснодарская филармония имени Г.Ф. Пономаренко, ул. Красная, 55. До 450 рублей.

Детское представление «Новогоднее приключение озорного поросенка», 11-00, 13-00. Центральный концертный зал (малый зал), ул. Красная, 5. 250-300 рублей.

31 декабря

Мюзикл для детей «Летучий корабль», 10-00, 13-00. Музыкальный театр, ул. Красная, 44. 200-500 рублей.

2 января

Пиратская сказка «Веселый Роджер», 11-00, 14-00. Краснодарский академический театр драмы им. Горького, пл. Театральная, 2. 250-600 рублей.

Музыкальная сказка «Денискины рассказы», 11-00, 14-00. Краснодарский краевой театр кукол, ул. Красная, 31. 250-400 рублей.

Детское новогоднее представление «Белоснежка и семь гномов», 11-00, 13-00, 15-00, 17-00.

Краснодарская филармония имени Г.Ф. Пономаренко, ул. Красная, 55. До 450 рублей.

«Фикси шоу», 11-00, 14-00. Центральный концертный зал (большой зал), ул. Красная, 5. 300-2000 рублей.

Новогодняя цирковая программа Большого Варшавского цирка «Шоу слонов», 12-00, 16-00. Краснодарский государственный цирк, ул. Рашпилевская, 147. 600-1500 рублей.

3 января

Музыкальная сказка с шутками, прибаутками, песнями и хороводами по мотивам русских народных сказок

«Морозко» (спектакль ансамбля казачьей песни «Криница»), 10-00, 13-00, 16-00. Музыкальный театр, ул. Красная, 44. 200-500 рублей.

Сказка – игра «Три поросенка», 11-00, 14-00. Краснодарский академический театр драмы им. Горького, пл. Театральная, 2,

Музыкальная сказка «Денискины рассказы», 11-00, 14-00, 17-00. Краснодарский краевой театр кукол, ул. Красная, 31. 250-400 рублей.

Детское новогоднее представление «Загадки сказочной Хрюни», 11-00, 13-00. Краснодарская филармония имени Г.Ф. Пономаренко, ул. Красная, 55. До 450 рублей.

«В гостях у сказки» - приключение героев русских сказок в Новый год, 11-00, 14-00. Центральный концертный зал (большой зал), ул. Красная, 5.

Новогодняя цирковая программа Большого Варшавского цирка «Шоу слонов», 12-00, 16-00. Краснодарский государственный цирк, ул. Рашпилевская, 147. 600-1500 рублей.

Детское новогоднее представление «Морозко» , 15-00. Краснодарская филармония имени Г.Ф. Пономаренко, ул. Красная, 55. До 450 рублей. 200-500 рублей.

4 января

Музыкальная сказка с шутками, прибаутками, песнями и хороводами по мотивам русских народных сказок

«Морозко» (спектакль ансамбля казачьей песни «Криница»), 10-00, 13-00, 16-00. Музыкальный театр, ул. Красная, 44,

«Неуловимый фунтик», 11-00, 14-00. Краснодарский академический театр драмы им. Горького, ул. Театральная, 2,

Детское новогоднее представление «Белоснежка и семь гномов», 11-00, 13-00, 15-00.

Краснодарская филармония имени Г.Ф. Пономаренко, ул. Красная, 55. До 450 рублей.

Новогодняя сказка для детей и взрослых, 11-00, 14-00. Центральный концертный зал (большой зал), ул. Красная, 5.

Новогодняя цирковая программа Большого Варшавского цирка «Шоу слонов», 12-00, 16-00. Краснодарский государственный цирк, ул. Рашпилевская, 147. 600-1500 рублей.

Балет для детей и взрослых «Щелкунчик», 19-00. Центральный концертный зал (большой зал), ул. Красная, 5.

5 января

Музыкальная сказка с шутками, прибаутками, песнями и хороводами по мотивам русских народных сказок «Морозко», (спектакль ансамбля казачьей песни «Криница»), 10-00, 13-00, 16-00. Музыкальный театр ул. Красная, 44. 200-500 рублей.

Спектакль «Неуловимый фунтик», 11-00, 14-00. Краснодарский академический театр драмы им. Горького, пл. Театральная, 2.

Музыкальная сказка «Денискины рассказы», 11-00, 14-00, 17-00. Краснодарский краевой театр кукол, ул. Красная, 31. 250-400 рублей.

Детское новогоднее представление «Загадки сказочной Хрюни», 11-00, 13-00. Краснодарская филармония имени Г.Ф. Пономаренко, ул. Красная, 55.

Сказка для детей и взрослых «Аладдин», 11-00. Центральный концертный зал (большой зал), ул. Красная, 5.

Новогодняя цирковая программа Большого Варшавского цирка «Шоу слонов», 12-00, 16-00. Краснодарский государственный цирк, ул. Рашпилевская, 147. 600-1500 рублей.

Сказка для детей и взрослых «Принцесса на горошине», 14-00. Центральный концертный зал (большой зал), ул. Красная, 5.

Детское новогоднее представление «Морозко» , 15-00. Краснодарская филармония имени Г.Ф. Пономаренко, ул. Красная, 55. До 450 рублей.

6 января

Спектакль «Снежная королева», 11-00, 14-00. Краснодарский академический театр драмы им. Горького, пл. Театральная, 2.

Музыкальная сказка «Денискины рассказы», 11-00, 14-00. Краснодарский краевой театр кукол, ул. Красная, 31. 250-400 рублей.

Детское новогоднее представление «Белоснежка и семь гномов», 11-00, 13-00, 15-00, 17-00.

Краснодарская филармония имени Г.Ф. Пономаренко, ул. Красная, 55. До 450 рублей.

Новогодняя цирковая программа Большого Варшавского цирка «Шоу слонов», 12-00, 16-00.

Краснодарский государственный цирк, ул. Рашпилевская, 147. 600-1500 рублей.

Спектакль «Ночь перед Рождеством», 13-00, 17-00. Музыкальный театр, ул. Красная, 44.

7 января

Спектакль «Снежная королева», 11-00, 14-00. Краснодарский академический театр драмы им. Горького, пл. Театральная, 2.

Музыкальная сказка «Денискины рассказы», 11-00, 14-00. Краснодарский краевой театр кукол, ул. Красная, 31. 250-400 рублей.

Детское новогоднее представление «Загадки сказочной Хрюни», 11-00, 13-00, 15-00. Краснодарская филармония имени Г.Ф. Пономаренко, ул. Красная, 55. До 450 рублей.

Рождественский концерт Кубанского казачьего хора, 12-00, 16-00, 19-00. Центральный концертный зал (большой зал), ул. Красная, 5.

Спектакль «Ночь перед Рождеством», 13-00, 17-00. Музыкальный театр, ул. Красная, 44. 200-900 рублей.

8 января

Детское новогоднее представление «Белоснежка и семь гномов», 11-00, 13-00, 15-00. Краснодарская филармония имени Г.Ф. Пономаренко, ул. Красная, 55. До 450 рублей.

Рождественский концерт Кубанского казачьего хора, 12-00, 16-00, 19-00. Центральный концертный зал (большой зал), ул. Красная, 5. От 800 рублей.

Новогодняя цирковая программа Большого Варшавского цирка «Шоу слонов», 16-00. Краснодарский государственный цирк, ул. Рашпилевская, 147. 600-1500 рублей.

9 января

Детское новогоднее представление «Загадки сказочной Хрюни», 11-00, 13-00. Краснодарская филармония имени Г.Ф. Пономаренко, ул. Красная, 55. До 450 рублей.

Рождественский концерт Кубанского казачьего хора, 12-00, 16-00, 19-00. Центральный концертный зал (большой зал), ул. Красная, 5. От 800 рублей.

Детское новогоднее представление «Морозко» , 15-00. Краснодарская филармония имени Г.Ф. Пономаренко, ул. Красная, 55. До 450 рублей.

10 января

Детское новогоднее представление «Белоснежка и семь гномов», 11-00, 13-00. Краснодарская филармония имени Г.Ф. Пономаренко, ул. Красная, 55. До 450 рублей.

АНАПА

28 декабря

Детское новогоднее представление «Белоснежка и семь гномов», 11-00, 13-00. ДК. 250 рублей.

6 января

Детское новогоднее представление «Белоснежка и семь гномов», 13-00, 15-00. ДК. 250 рублей.

17 января

Детское новогоднее представление «Белоснежка и семь гномов», 13-00, 15-00. ДК. 250 рублей.

18 января

Спектакль «Ночь перед Рождеством», 18-00. ДК. 250 рублей.

АРМАВИР

4 января

Детское новогоднее представление «Загадки сказочной Хрюни», 11-00, 13-00. ДК. 250 рублей.

АБИНСК

4 января

Детское представление «Новогоднее приключение озорного поросенка», 12-00. ДК. 250 рублей.

7 января

Детское новогоднее представление «Морозко» , 11-00, 13-00. ДК. 250 рублей.

БЕЛАЯ ГЛИНА

5 января

Детское новогоднее представление «Загадки сказочной Хрюни», 14-00. ДК. 250 рублей.

ВЫСЕЛКИ

11 января

Спектакль «Ночь перед Рождеством», 17-00 . ДК. 250 рублей.

ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ

27 декабря

Выездной спектакль ансамбля казачьей песни «Криница» «Рождественская сказка», 11-00. ДК. 250 рублей.

ГЕЛЕНДЖИК

8 января

Детское новогоднее представление «Белоснежка и семь гномов», 12-00. ДК. 250 рублей.

ДИНСКАЯ

12 января

Детское новогоднее представление «Загадки сказочной Хрюни», 12-00. ДК. 250 рублей.

ЕЙСК

11 января

Детское новогоднее представление «Белоснежка и семь гномов», 12-00. ДК. 250 рублей.

КАНЕВСКАЯ

4 января

Детское новогоднее представление «Морозко», 12-00. ДК. 250 рублей.

27 января

Спектакль «Ночь перед Рождеством», 17-00. ДК. 250 рублей.

КОРЕНОВСК

25 января

Спектакль «Ночь перед Рождеством», 18-00. ДК. 250 рублей.

КУРГАНИНСК

4 января

Детское новогоднее представление «Белоснежка и семь гномов», 11-00, 13-00. ДК. 250 рублей.

КУЩЕВСКАЯ

8 января

Детское новогоднее представление «Загадки сказочной Хрюни», 12-00. ДК. 250 рублей.

КРЫМСК

24 января

Спектакль «Ночь перед Рождеством», 18-00. ДК. 250 рублей.

ЛАБИНСК

3 января

Детское новогоднее представление «Загадки сказочной Хрюни», 11-00. ДК. 250 рублей.

НОВОРОССИЙСК

27 декабря

Детское новогоднее представление «Белоснежка и семь гномов», 11-00, 14-00. ДК. 250 рублей.

29, 30 декабря

Детское новогоднее представление «Белоснежка и семь гномов», 11-00, 14-00. ДК. 250 рублей.

2,3 января

Детское новогоднее представление «Белоснежка и семь гномов», 11-00, 14-00. ДК. 250 рублей.

8 января

«Ночь перед Рождеством», 14-00, 17-00. ДК. 250 рублей.

Детское новогоднее представление «Белоснежка и семь гномов», 11-00, 14-00. ДК. 250 рублей.

НОВОПОКРОВСК

4 января

Детское новогоднее представление «Белоснежка и семь гномов», 11-00, 13-00. ДК. 250 рублей.

НОВОКУБАНСК

18 января

Детское новогоднее представление «Белоснежка и семь гномов», 13-00. ДК. 250 рублей.

ПАВЛОВСКАЯ

27 декабря

Детское новогоднее представление «Загадки сказочной Хрюни», 11-00. ДК. 250 рублей.

ПРИМОРСКО-АХАТРСК

3 января

Детское новогоднее представление «Белоснежка и семь гномов», 13-00. ДК. 250 рублей.

7 января

Детское новогоднее представление «Загадки сказочной Хрюни», 13-00. ДК. 250 рублей.

8 января

Детское новогоднее представление «Морозко», 13-00. ДК. 250 рублей.

СОЧИ

28 декабря

Выездной спектакль ансамбля казачьей песни «Криница» «Рождественская сказка», спектакль в одном действии, 10-00, 12-00, 14-00, 16-00. Зимний театр. До 450 рублей.

29 декабря

«Рождественская сказка», выступает ансамбль казачьей песни «Криница», 10-00, 12-00, 14-00, 17-00. Зимний театр. До 450.

30 декабря

Выездной спектакль ансамбля казачьей песни «Криница» «Рождественская сказка», 10-00, 12-00, 14-00, 18-00. До 250 рублей.

8 января

Детское новогоднее представление «Белоснежка и семь гномов», 12-00, 14-00. ДК. До 250 рублей.

12 января

Рождественский концерт Кубанского казачьего хора, 18-00. Зимний театр. От 800 рублей.

СЕВЕРСКАЯ

29 декабря

Детское новогоднее представление «Загадки сказочной Хрюни», 11-00. ДК. 250 рублей.

СТАРОМИНСКАЯ

18 января

Рождественский концерт Кубанского казачьего хора, 17-00

ТИХОРЕЦК

26 декабря

Выездной спектакль Государственного балета Кубани «Морозко» - детское новогоднее представление, 13-00. 250 рублей.

5 января

Детское новогоднее представление «Белоснежка и семь гномов», 12-00, 14-00. ДК. 250 рублей.

ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН

27 декабря

Детское новогоднее представление «Белоснежка и семь гномов», 11:00. ДК. 250 рублей.

29 декабря

Детское новогоднее представление «Белоснежка и семь гномов», 12-00, 16-00. ДК. 250 рублей.

6 января

Детское новогоднее представление «Белоснежка и семь гномов», 11-00, 13-00. ДК. 250 рублей.

20 января

Рождественский концерт Кубанского казачьего хора, 17-00. ДК. 250 рублей.

ТИМАШЕВСК

2 января

Детское новогоднее представление «Загадки сказочной Хрюни», 11-00. 250 рублей.

ТУАПСЕ

7 января

Детское новогоднее представление «Белоснежка и семь гномов», 11-00, 12-00. ДК. 250 рублей.

19 января

Детское новогоднее представление «Белоснежка и семь гномов», 12-00. ДК. 250 рублей.

ТБИЛИССКАЯ

16 января

Спектакль «Ночь перед Рождеством», 17-00. 250 рублей.