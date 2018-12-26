2018-12-26T19:43:52+03:00
Происшествия

«Забрал украшения с чудотворной иконы»: на Тамани ограбили самый первый храм, построенный казаками-переселенцами

В сети появилось видео нападения на церковь
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Преступник проник в храм ночьюПреступник проник в храм ночью
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Неизвестный мужчина в капюшоне ворвался в храм Покрова Пресвятой Богородицы на Тамани и вынес оттуда украшения. На какую сумму – сейчас выясняет полиция.

- Преступник похитил часть ювелирных изделий, которые несли прихожане к иконе Козельщанской Божией Матери, - рассказал настоятель храма протоиерей Виктор Колмык. - Ограбил наш храм 25 декабря около четырех часов утра. Каким-то образом они пробрался внутрь и вынес украшения.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы на Тамани – самый старый на Кубани. Его построили казаки, которые в 1792 году переселились в регион. Возвели быстро – так как верующим казакам негде было молиться и первым делом они поставили церковь.

- Мы ищем подозреваемого в грабеже храма, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. – Сумма ущерба, нанесенного храму, устанавливается.

В самой церкви говорят, что ущерб причинен незначительный.

- Похитили лишь часть украшений с иконы. Они находились под стеклом. Сам образ Козельщанской иконы Божией Матери является чудотворным, поэтому к лику и несли прихожане золото и бриллианты, - пояснили в храме.

В сети даже появилось видео ограбления храма. По записям с камеры сейчас и ищут того, как совершил это нападение.

Ограбление храма в Тамани. Видео: chp_krd.

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