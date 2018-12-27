Ледовые катки 2018-2019 в Краснодаре: дата открытия, расписание, цены на билеты

Зима редко радует жителей кубанской столицы настоящими морозами. О том, что приближается Новый год, краснодарцам напоминает лишь праздничное убранство и главная елка, что зажглась на Театральной площади. Зарядиться праздничным настроением поможет ледовый каток. «Комсомолка» узнала, где в Краснодаре лучшие ледовые катки 2018-2019 и сколько «прокатиться с ветерком».

Если вы приходите на лед со своими коньками, то катание стоит дешевле.

Из-за теплой южной погоды катков под открытым небом как в столице в Краснодаре нет. Зато полно крытых площадок.

Коньки вам выдадут, ну а если кататься получается у вас с трудом, то всегда можно нанять тренера-инструктора. Он поможет правильно держаться на льду.

КОНКРЕТНО

Где в Краснодаре покататься на коньках:

«Аляска» ТРЦ «Меридиан»

Адрес: г. Краснодар, Стасова, 182

Телефон: 8 (861) 210-15-58 (доб. 333), 8-918-955-39-31.

Время работы: с 11:00 - 22:30

Цена: В будний день - 200 рублей в час, выходные и праздники - 250 рублей в час.

Индивидуальное занятие с инструктором - 700 рублей за 1 час.

Sky Ice в «OZ Молл»

Адрес: ул. Крылатая, 2

Время работы: 10:00 - 21:45

Тел. 8 (861) 210-11-93

Цена: 150 рублей – полчаса, 300 рублей – час.

Если же вы приходите со своими коньками, то катание вам обойдется дешевле. Полчаса – 75 рублей, 150 рублей – час.

В новогодние праздники цены вырастут – за час нужно будет отдать 390 рублей.

Ледовый каток в ТРЦ «Красная площадь»

Адрес: г. Краснодар, ул. Дзержинского, 100, 1 этаж

Время работы: Сеансы массового катания проходят с 10:00 до 22:00.

Тел. 8 (861) 210-40-75

Цена: Стоимость билетов варьируется от 250 до 300 рублей в зависимости от сеанса.

С 28 декабря по 10 января каток работает в режиме выходного дня. Если вы приходите со своими коньками, то катание бесплатно.

Ледовый дворец «Ice Palace»

Адрес: Краснодар, ул. Пригородная, 24 (Энка)

Телефон: +7 (861) 214-11-17

Время работы: 17:30 – 23:30

Цена: 350 рублей за час катания, 250 рублей за час, если приходите со своими коньками.

Каток работает только по субботам.