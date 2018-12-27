Берегозащита: как решить накопившиеся проблемы отрасли

Несомненно, все болевые моменты обострились с момента развала СССР. Так случилось, что именно тогда набирало обороты созданное в 1989 году ГУСНПП «Краснодарберегозащита». В то время шло государственное финансирование всего комплекса берегозащитных мероприятий на Азово-Черноморском побережье Краснодарского края, начиная с мониторинга береговых процессов, изысканий, проектирования, строительства. До эксплуатации дело никогда не доходило: объекты или оставались незавершенными, или по завершении поначалу ставились на внебалансовый учет ГУСНПП «Краснодарберегозащита» (в 2004-м переименовано в ФГУП «ГУБПР»). Начало девяностых - тогда и не такие чудеса были возможны.

Бесхозяйное берегозащитное сооружение в поселке Шепси, разрушенное при наводнении 24-25 октября 2018 г. Фото 29.10.2018

Так было до начала 2000-х годов, когда почти на 26 км построенных морских берегозащитных сооружений на Азово-Черноморском побережье было оформлено право хозведения указанного федерального предприятия. Собственником было определено Росимущество РФ - т. е. стали объектами федеральной собственности. Однако средств на эксплуатационные расходы по содержанию и ремонту сооружений ни Росимущество, ни Минстрой РФ не выделяли. Средства, получаемые за счет сдачи в аренду, например, искусственных пляжей, направлялись в федеральный бюджет. Эксплуатационные расходы (мониторинг, проекты ремонта, сам ремонт, обслуживание) собственником не оплачивались, несмотря на многочисленные обращения в Госстрой и Росимущество. Но налог на имущество предприятием уплачивался регулярно, что явилось одной из причин банкротства предприятия. Если бы ФГУП «ГУБПР» тогда не обанкротилось, то, в любом случае, оно не пережило бы реализацию всех требований действующего сейчас законодательства о безопасности ГТС.

В настоящее время основополагающим в части безопасности ГТС является Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений». И большое число принятых и действующих подзаконных актов - приказов, постановлений и т. д. Статья 9 данного закона обязывает собственников ГТС или эксплуатирующие организации обеспечить эксплуатацию ГТС в соответствии с правилами эксплуатации, а также внесение сведений о ГТС в Российский регистр ГТС (см. ст. 7). Далее, статья 17 данного закона возлагает финансовое обеспечение гражданской ответственности в случае возмещения вреда, причиненного в результате аварии ГТС, на собственника или эксплуатирующую организацию, а также с учетом страховой суммы в соответствии с договором страхования. Зная это и пытаясь уйти от ответственности за безопасность ГТС, федеральные органы исполнительной власти в лице Росимущества «сбрасывает» берегозащитные ГТС регионам, на местах - муниципальным образованиям, те - сельским поселениям. Никто не хочет брать на себя весь груз ответственности за безопасность ГТС. И не только груз ответственности, но и груз материальных затрат, связанных с необходимостью обеспечения безопасности ГТС.

В конечном итоге крайними оказываются собственники и их эксплуатирующие организации, на плечи которых ложится весь груз ответственности по исполнению бесчисленных циркуляров Ростехнадзора и МЧС, конечным итогом коих является утверждение декларации безопасности ГТС (ДБ), включение в Российский регистр ГТС и получение разрешения на эксплуатацию ГТС в Ростехнадзоре.

Но прежде чем подойти к последнему этапу, нужно изрядно потрудиться, а именно: подготовить и согласовать ряд документов, касающихся безопасности ГТС. А самое главное, создать запасы материальных и финансовых ресурсов на случай необходимости ликвидации ЧС, иметь штат квалифицированных специалистов, а также подтвердить готовность эксплуатирующей организации к локализации и ликвидации ЧС. Для этого нужно провести учения совместно с МЧС и т. д.

Как видно, организовать собственнику или организации нормальную эксплуатацию ГТС очень сложно, а зачастую невозможно, если это касается ГТС, собственниками которых признаны муниципальные или сельские образования. Последние, не вдаваясь в последствия, принимали и принимают ГТС в собственность, регистрируют это право, получают свидетельство о государственной регистрации права. И начинается бремя ответственности за безопасность ГТС. И бесчисленные предписания прокуратуры и Ростехнадзора. И штрафы, которые постоянно бьют по и без того скудным местным бюджетам.

Берегозащитные дамбы на реке Бельбек в г. Севастополь у села Фронтовое. Проект НПЦ "Берегозащита". Объект сдан в эксплуатацию в декабре 2018 г.

Ситуация парадоксальная: все водные объекты, включая все реки и ручьи, являются собственностью Российской Федерации, т. е. находятся в федеральной собственности, а бремя ответственности за решение вопросов по организации и осуществлению мероприятий по защите населения и территорий от ЧС, в том числе от опасных гидрологических явлений (затопления, подтопления, размыв берегов) от этих водных объектах - на муниципальных образованиях и регионах. А если в муниципальной собственности или в собственности сельских поселений имеются берегозащитные ГТС, то плюс к этому еще добавляется и тяжелое бремя ответственности за безопасность ГТС. Это непомерная ноша и для местных, и даже для региональных властей!

Думаю, что нашим депутатам стоит напомнить Росимуществу о его предназначении в части владения и распоряжения объектами, относящимися к собственности РФ. А то в последние годы наблюдается территоризация ГТС. Конечно, так легче: например, нет ФГУП «ГУБПР» и, соответственно, нет ГТС, которые были в его хозяйственном ведении, нет ГТС - нет проблем! Конечно, можно признать эти сооружения потерявшими свое функциональное предназначение, но фактически это далеко не так! Просто легче списать, чем понести ответственность, в том числе по безопасности ГТС!

В свете решений последних лет в части безопасности ГТС именно Росимущество, по логике вещей, должно подобрать под себя все ГТС на водных объектах и организовать их нормальную эксплуатацию. Как это сделать? Тут возможны варианты, на которых не буду останавливаться, т. к. не в моей компетенции подсказывать, что следует делать нашему правительству и отдельным отраслевым министерствам для реализации их же постановлений, распоряжений и др.

Но в любом случае необходимо создать сеть филиалов, представительств, территориальных органов, как угодно можно назвать, в регионах с включением в свои штаты местных гидротехников. Все будет работать и обеспечиваться централизованно, системно, будет соблюден принцип единоначалия и единая методология, система обучения, аттестаций, подготовки, переподготовки и т. д. И нести за безопасную эксплуатацию ответственность, чтобы берегозащитные ГТС защищали населенные пункты, а не смывались бесследно, или не территоризировались.

В скором времени может сказаться нехватка кадров по специальности «гидротехническое строительство». Пора начинать нашим техническим вузам восстанавливать или создавать ее. Тогда скажется нехватка преподавательских кадров по данной специальности. Нужно решать эту проблему.

Каждый гражданин страны должен качественно выполнять свою работу. Каждый на своем рабочем месте. И особенно, если это место очень ответственное.

Пляжная зона санатория "Лермонтово" АО "Сургутнефтегаз" в поселке Лермонтово Туапсинского района. Проект НПЦ "Берегозащита".Объект сдан в эксплуатацию в августе 2018 года

В свое время ни Госстрой, ни Росимущество не предприняли практически никаких действий, чтобы сохранить такое важное, как минимум для Краснодарского края, федеральное предприятие ФГУП «Главное управление берегоукрепительных и противооползневых работ» (ФГУП «ГУБПР»).

Но коллектив сохранился! И это мы - ООО «НПЦ «Берегозащита». Уже 12 лет живем, работаем и развиваемся.

С пожеланиями счастливого Нового, 2019, года, в прошлом (с 2001 по 2007 г.) заместитель генерального директора по науке и проектированию ФГУП «ГУБПР», а ныне генеральный директор ООО «НПЦ «Берегозащита», к. т. н. Эдуард Кушу.

ООО «НПЦ «Берегозащита». 350000, Краснодар, ул. Чапаева, 127. Тел:8 (861) 251-93-59. www.kuban-bz.ru, bz@kuban-bz.ru