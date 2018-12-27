«Хотела долги погасить и обеспечить дочку»: Сотрудница почтамта в Горячем Ключе планировала ограбление полгода

- Нам казалось, что мы все просчитали наперед… - вздыхает на допросе 28-летняя Диана А., которая только сейчас поняла, что натворила.

Мотив женщины стал понятен правоохранителям с первых минут разговора. Еще пару лет назад Диане казалось, что она самая счастливая на свете. Стабильная работа, хоть и не высокооплачиваемая, любящий муж, красавица-дочка родилась. Но в 2017-м ее супруг трагически погиб. И жизнь пошла наперекосяк.

На руки женщина получала около 20 тысяч рублей - этого едва хватало, чтобы снимать жилье и обеспечивать маленькую дочку. Помимо прочего каждый месяц Диане платила за кредиты. Брала в долг у друзей, чтобы вовремя внести их на счет в банке. С ближайшей зарплаты она рассчитывалась с товарищами, но к концу месяца снова влезала в долги.

Диана хотела потратить свою долю на квартиру, обеспечить будущее дочки.

Окончательно устав от такой жизни, Диана решила пойти на преступление. Для ограбления выбрала родное отделение почтамта, в котором работала не первый год. План помещения, расположение камер она знает, как свои пять пальцев, к финансам имеет непосредственный доступ - все ключи от сейфов в ее распоряжении. Считай, полдела сделано.

Идти на ограбление одна Диана побоялась - в любой момент все могло сорваться из-за случайного свидетеля. На дело женщина решила взять свою подчиненную - 22-летнюю Кроунхану (да-да, это ее имя – Авт.). На почте девушка работала чуть больше года.

- Когда она появилась у нас, мы очень удивились ее имени. Уж очень необычное имя, - говорят «КП» - Кубань» коллеги. – Стали расспрашивать ее и оказалось, что при рождении родители назвали ее Настей. Но в мае 2017 года она сменила и фамилию, и имя. С чем это связано, она никогда не рассказывала. Но все время повторяла «это была прошлая жизнь, все в порядке вещей». Странно все это.

Немногочисленные знакомые девушки говорят, что с детства Настя (по такому имени ее помнят большинство приятелей – Авт.) была тихой, скромной, любила рисовать. Сразу после школы поступила в горячеключевской филиал Ейского медицинского колледжа. Отучившись, нашла свободную вакансию в центральной городской больнице. Ее взяли медстатистом. Работа от лечебного дела далека, в основном, нужно возиться с документами.

Приятели 22-летней девушки говорят, что она всегда была тихой и скромной.

- Честно говоря, вспомнить что-то об этой девушке сложно, с ней мало, кто общался. Разве что по рабочим моментам, - объясняют в больнице. - Да и проработала у нас она недолго. Зарплата у статистов маленькая, видимо, решила найти лучше место. Но куда ушла, никому не сказала.

План ограбления двум сотрудницам горячеключевского отделения почты казался идеальным. В течение полугода они продумали каждую деталь. Выбирали подходящий момент и нашли - канун Нового года.

Перед началом последней рабочей недели в 2018-м в отделение почты инкассаторы привезли крупную сумму денег. Диана с Кроунханой об этом знали – вместе с другими коллегами расфасовывали купюры по ящикам. Вечером у сотрудников намечался корпоратив.

К зданию почты Диана приехала на своей машине вместе с подчиненной. Кроунхана надела длинное пальто, на голову набросила капюшон, чтобы ее лица не было видно, на руках - перчатки, чтобы не оставить отпечатков пальцев. С помощью ключей девушка открыла дверь в помещение. Не включая свет, она двигалась осторожно вдоль стен, пряча свое лицо от камер. Затем залезла в кассы и вскрыла сейфы с деньгами. Все это время на улице в машине ее ждала Диана, которая стояла на стреме.

На ограбление Кроунхана потратила меньше 10 минут. Выбежав из здания, прыгнула в машину. Вместе рванули на съемную квартиру к Диане, чтобы спрятать деньги.

Для ограбления Диана выбрала родное отделение почтамта, в котором работала не первый год.

Когда все сотрудники пришли на работу, Кроунхана одна из первых забила тревогу и сообщила об ограблении. Пока одни работники звонили в полицию, другие стали судорожно считать, сколько денег пропало. А потом вспомнили, как начальница на корпоративе как бы невзначай обмолвилась, что у нее украли ключи от сейфов.

- Как бы не случилось чего, - бросила Диана во время застолья. – Но, думаю, все обойдется. Завтра заменим замки.

Так правоохранители и вышли на след девушек. Приехав к Диане домой, оперативники нашли те самые 12 миллионов. А женщина, потупив глаза вниз, признала вину.

- Хотели поделить деньги пополам. На свою долю думала купить квартиру, погасить кредиты и долги, а оставшуюся сумму отложу на будущее для своей дочки, - закончила Диана.

На задержанных завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». Кроме того, по закону злоумышленницам грозит тюремный срок - за решеткой они могут оказаться до 10 лет.

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Каким-то образом они подобрали ключ от входа, проникли в здание, где с помощью уже другого ключа - электронного, выключили сигнализацию. Затем залезли в кассы и вскрыли сейфы с деньгами. В общей сложности, по уточненным данным, пропало около 12 миллионов рублей (читайте далее)​

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