2018-12-27T16:47:26+03:00
Происшествия

«Хотела долги погасить и обеспечить дочку»: Сотрудница почтамта в Горячем Ключе планировала ограбление полгода

С собой на дело она взяла молодую коллегу, которая мечтала начать новую жизнь [фото]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Пока Диана (слева) ждала в машине, ее подчиненная обчистила сейфы.Пока Диана (слева) ждала в машине, ее подчиненная обчистила сейфы.
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- Нам казалось, что мы все просчитали наперед… - вздыхает на допросе 28-летняя Диана А., которая только сейчас поняла, что натворила.

Мотив женщины стал понятен правоохранителям с первых минут разговора. Еще пару лет назад Диане казалось, что она самая счастливая на свете. Стабильная работа, хоть и не высокооплачиваемая, любящий муж, красавица-дочка родилась. Но в 2017-м ее супруг трагически погиб. И жизнь пошла наперекосяк.

На руки женщина получала около 20 тысяч рублей - этого едва хватало, чтобы снимать жилье и обеспечивать маленькую дочку. Помимо прочего каждый месяц Диане платила за кредиты. Брала в долг у друзей, чтобы вовремя внести их на счет в банке. С ближайшей зарплаты она рассчитывалась с товарищами, но к концу месяца снова влезала в долги.

Диана хотела потратить свою долю на квартиру, обеспечить будущее дочки.

Диана хотела потратить свою долю на квартиру, обеспечить будущее дочки.

Окончательно устав от такой жизни, Диана решила пойти на преступление. Для ограбления выбрала родное отделение почтамта, в котором работала не первый год. План помещения, расположение камер она знает, как свои пять пальцев, к финансам имеет непосредственный доступ - все ключи от сейфов в ее распоряжении. Считай, полдела сделано.

Идти на ограбление одна Диана побоялась - в любой момент все могло сорваться из-за случайного свидетеля. На дело женщина решила взять свою подчиненную - 22-летнюю Кроунхану (да-да, это ее имя – Авт.). На почте девушка работала чуть больше года.

- Когда она появилась у нас, мы очень удивились ее имени. Уж очень необычное имя, - говорят «КП» - Кубань» коллеги. – Стали расспрашивать ее и оказалось, что при рождении родители назвали ее Настей. Но в мае 2017 года она сменила и фамилию, и имя. С чем это связано, она никогда не рассказывала. Но все время повторяла «это была прошлая жизнь, все в порядке вещей». Странно все это.

Немногочисленные знакомые девушки говорят, что с детства Настя (по такому имени ее помнят большинство приятелей – Авт.) была тихой, скромной, любила рисовать. Сразу после школы поступила в горячеключевской филиал Ейского медицинского колледжа. Отучившись, нашла свободную вакансию в центральной городской больнице. Ее взяли медстатистом. Работа от лечебного дела далека, в основном, нужно возиться с документами.

Приятели 22-летней девушки говорят, что она всегда была тихой и скромной.

Приятели 22-летней девушки говорят, что она всегда была тихой и скромной.

- Честно говоря, вспомнить что-то об этой девушке сложно, с ней мало, кто общался. Разве что по рабочим моментам, - объясняют в больнице. - Да и проработала у нас она недолго. Зарплата у статистов маленькая, видимо, решила найти лучше место. Но куда ушла, никому не сказала.

План ограбления двум сотрудницам горячеключевского отделения почты казался идеальным. В течение полугода они продумали каждую деталь. Выбирали подходящий момент и нашли - канун Нового года.

Перед началом последней рабочей недели в 2018-м в отделение почты инкассаторы привезли крупную сумму денег. Диана с Кроунханой об этом знали – вместе с другими коллегами расфасовывали купюры по ящикам. Вечером у сотрудников намечался корпоратив.

К зданию почты Диана приехала на своей машине вместе с подчиненной. Кроунхана надела длинное пальто, на голову набросила капюшон, чтобы ее лица не было видно, на руках - перчатки, чтобы не оставить отпечатков пальцев. С помощью ключей девушка открыла дверь в помещение. Не включая свет, она двигалась осторожно вдоль стен, пряча свое лицо от камер. Затем залезла в кассы и вскрыла сейфы с деньгами. Все это время на улице в машине ее ждала Диана, которая стояла на стреме.

На ограбление Кроунхана потратила меньше 10 минут. Выбежав из здания, прыгнула в машину. Вместе рванули на съемную квартиру к Диане, чтобы спрятать деньги.

Для ограбления Диана выбрала родное отделение почтамта, в котором работала не первый год.

Для ограбления Диана выбрала родное отделение почтамта, в котором работала не первый год.

Когда все сотрудники пришли на работу, Кроунхана одна из первых забила тревогу и сообщила об ограблении. Пока одни работники звонили в полицию, другие стали судорожно считать, сколько денег пропало. А потом вспомнили, как начальница на корпоративе как бы невзначай обмолвилась, что у нее украли ключи от сейфов.

- Как бы не случилось чего, - бросила Диана во время застолья. – Но, думаю, все обойдется. Завтра заменим замки.

Так правоохранители и вышли на след девушек. Приехав к Диане домой, оперативники нашли те самые 12 миллионов. А женщина, потупив глаза вниз, признала вину.

- Хотели поделить деньги пополам. На свою долю думала купить квартиру, погасить кредиты и долги, а оставшуюся сумму отложу на будущее для своей дочки, - закончила Диана.

На задержанных завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». Кроме того, по закону злоумышленницам грозит тюремный срок - за решеткой они могут оказаться до 10 лет.

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Каким-то образом они подобрали ключ от входа, проникли в здание, где с помощью уже другого ключа - электронного, выключили сигнализацию. Затем залезли в кассы и вскрыли сейфы с деньгами. В общей сложности, по уточненным данным, пропало около 12 миллионов рублей (читайте далее)

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Об ограблении отделения «Почты России» на улице Ленина стало известно накануне вечером. По предварительным данным, женщина, личность которой еще не установили, подобрала ключ к входной двери помещения (читайте далее)

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