2018-12-29T12:00:49+03:00
Происшествия

Водителю, который устроил смертельное ДТП в Краснодаре с машиной судьи, дали 6,5 лет колонии-поселения

Правда, пока приговор в законную силу не вступил [фото, видео]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Роман Коваленко. Фото: соцсетиРоман Коваленко. Фото: соцсети
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В Краснодаре суд вынес приговор 28-летнему Роману Коваленко. Его признали виновным в самоуправстве и нарушении правил дорожного движения, из-за чего погибло два человека на перекрестке Тургенева и Гагарина. Напомним, смертельная авария произошла в Краснодаре 13 ноября 2017 года. Тогда Range Rover, пролетев на красный свет, врезался в «четырнадцатую». От удара пассажиры «Лады», 27-летний Руслан и 20-летняя Елена, погибли на месте, а ее водитель чудом остался жив.

- Но он получил ушиб головного мозга, множественные переломы ребер справа, у него также разрыв печени и селезенки, сопровождающиеся внутрибрюшным кровотечением, - объясняют в прокуратуре Краснодарского края.

Тот, кто сидел за рулем белого внедорожника, был сильно пьян. Он сначала скрутил номера с авто, а потом скрылся, бросив машину. Но через пару часов сам пришел в полицию и сдался. Позже выяснилось, что машина, на которой он ехал, принадлежит вовсе не ему, а его шефу - судье Прикубанского райсуда Георгию Ермолову.

Во время судебных заседаний выяснилось, что Коваленко неофициально работал у него водителем.

Range Rover промчался на красный свет по улице Тургенева.Видео сообщества "Туподар"

- 13 ноября он без согласия собственника выгнал Range Rover со двора дома мужчины, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Своими действиями Коваленко причинил существенный материальный вред в размере двух миллионов рублей собственнику автомобиля.

После аварии водитель внедорожника скрылся.

После аварии водитель внедорожника скрылся.

- В зале судебного заседания подсудимый признал свою вину в полном объеме, раскаялся в содеянном, - поясняют в прокуратуре региона.

Романа Коваленко приговорили к шести с половиной годам лишения свободы. Отбывать наказание он, правда, будет в колонии – поселении.

- Кроме того, ему назначили штрафа в размере 30 тысяч рублей, а также лишили права управлять транспортным средством сроком на два с половиной года, - добавляют в СУ СК по Краснодарскому краю.

Судом также удовлетворен иск прокурора о возмещении средств, затраченных на лечение водителя.

Однако приговор в законную силу еще не вступил, а это значит, что Коваленко может его обжаловать.

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В этом деле пока что больше вопросов, чем ответов. Силовики резонансную аварию комментируют скупо: «Идет расследование, выясняются все обстоятельства случившегося» (читайте далее)

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