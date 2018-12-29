Звезда сериала «Паутина» Олег Харитонов вместе с семьей переехал из Москвы в маленький поселок на Кубани

На юге Краснодарского края в 55 километрах от Туапсе есть маленький хутор Папоротный, в котором живет меньше сотни людей. Здесь редко ловят телефоны, нет больших магазинов, а домишки по-прежнему отапливают дровами, потому что газ не проведен. Мало кто знает, что затерянный в горах хутор облюбовала семья звезда сериала «Паутина» Олега Харитонова. Сюда они перебрались в поисках тишины, спокойствия и единения с природой.

А все началось с обычного отпуска четыре года назад.

- Помню, как супругу сказала, что хочу немного отдохнуть. Выбрала место поближе к морю и нашла наш дом, который в том время снимала. В хутор мы приехали вместе с детьми, а муж остался в Москве, у него тогда были съемки. К нам он приезжал, как только были выходные, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» супруга актера Светлана Харитонова. - Конечно, дом для полноценного проживания поначалу не особо подходил, его нужно было привести в порядок, отремонтировать. Поскольку мы решили с детьми остаться здесь подольше - уж сильно полюбили этот чистый воздух, волшебную природу, жилье и двор мы все-таки до ума довели.

olegharitonoff Здесь, на юге России, в тишине гор, "есть только миг, ослепительный миг..." Прошлое уходит с рассветом, будущее не тревожит. Спасибо этой земле, которая возрождает, питает, соединяет с корнями. #природароссии #красотавокругнас #красивыйвид

А позже хозяин сообщил, что выставил дом на продажу. Спустя пару недель, Харитоновы стали законными собственниками.

- В Москве мы не продавали квартиру - не было нужды. Домик в хуторе приобрели на материнский капитал, который я получила за рождение третьего ребенка, - 450 тысяч рублей. Я заплатила лишь 50 тысяч за земельный участок, - продолжает Светлана. - Дом у нас большой, у каждого ребенка (у Светланы и Олега четверо ребят - Авт.) - своя комната.

olegharitonoff Бесценно время проводимое в кругу семьи, когда можно строить снежные крепости и доставать настольные игры длинными декабрьскими вечерами... #семья #природа #красотавокругнас #красиваяприрода #бесценныемоменты #житьздорово #жизньпрекрасна #всемдобра

Сладости в магазинах Светлана не покупает, готовит, печет все сама. Продукты приобретают у своих же соседей, которые разводят домашних птиц, содержат скот. У самой семьи есть огород, около дома цветут деревья, так что свежие продукты на их столе стоят всегда.

- Когда у тебя большая семья, в Москве очень тяжело жить. Отпустить погулять детей не можешь, оставить на площадке боишься. Можно, конечно, отдать в секцию, ну тогда ты просто будешь жить в постоянных пробках, - жалуется на жизнь в столице «Комсомольской правде» - Кубань» супруга актера Светлана Харитонова. - Да и чего говорить, качественные продукты днем с огнем в столице не сыщешь. Овощи, которые я покупала в Москве, на Кубани стоят в три раза дешевле. Коровы гуляют по улице, молоко можно взять за 150 рублей трехлитровую банку. Так оно свежайшее! Животное ничем не пичкали, а потому пьешь и наслаждаешься молоком.

Светлана счастлива, что ее дети растут вдали от мегаполисов.

Для Олега Харитонова дом в маленьком хуторе стал настоящей отдушиной - здесь он может отдохнуть с семьей, насладиться свежим воздухом. Не сидят на месте и детки. Светлана по дому хлопочет, а ребята в это время помогают ей на огороде.

- Мы с мужем воспитываем трех сыновей и одну дочку - 10-летний Роман, 7-летняя Варвара, 5-летний Федор и девятимесячный Евграфий. И я рада, что они не сидят в квартире, а живут здесь, с малых лет есть возможность прививать их к труду, - делится с «Комсомолкой» Светлана. - Многие люди мечтают жить в столице. Мол, в хуторах с детьми точно жить нельзя, образование не то. Лично я не согласна с этим. Мои дети учатся в малокомплектной школе - в классе 10-15 ребят. В Москве - такие школы есть, конечно, только они частные, и за них надо платить не менее 100 тысяч в месяц. А учителя у нас вообще на вес золота. У каждого стаж – по 30-40 лет. Они учат основательно, как это делали педагоги в мое время. Так что мы ничуть не жалеем, что перебрались из шумного города на Кубань.