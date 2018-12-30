2018-12-30T08:58:53+03:00
Происшествия

Двухлетний ребенок насмерть замерз на прогулке в Краснодарском крае

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности
Евгения ОСТРАЯ
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Следователи назначили необходимые экспертизыСледователи назначили необходимые экспертизыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Следователи в Краснодарском крае разбираются в обстоятельствах гибели 2-летнего малыша из поселка Октябрьский в Приморско-Ахтарске. Ночью 27 декабря он замерз в нескольких метрах от собственного дома, когда самостоятельно вышел на улицу.

Пропажу своего чада родители обнаружили только под утро. Тогда же заявили об этом в полицию. 46-летняя мать ребенка рассказала правоохранителям, что он отправился на прогулку, когда родители крепко спали.

- Никто не услышал, как мальчик покинул свою теплую кроватку глубокой ночью, - сообщил "КП" - Кубань" источник в силовом ведомстве.

На поиски тут же отправился участковый. Но долго искать ребенка полицейским не пришлось. Без сознания мальчик лежал на земле рядом с домом на пустыре.

Экстренно его доставили в больницу, но спасти не смогли. Он умер от переохлаждения.

Сейчас следователи Приморско-Ахтарского района завели уголовное дело по факту гибели малыша. В феврале 2019 года ему должно было исполнится 3 годика.

- Назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - подтвердили "Комсомольской правде" в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается.

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