Новый год 2018-2019 в Краснодаре: В какую сумму обойдется краснодарцу новогодняя ночь

Если в детстве мы с нетерпением ждали наступления Нового года в предвкушении подарков от Деда Мороза, то с возрастом вместо чистой детской радости появляются весьма меркантильные мысли. Ведь явление бородатого дедушки с мешком способно пробить солидную брешь в семейном бюджете. Во сколько же обойдется краснодарцу самая сказочная ночь в году, выяснили корреспонденты «Комсомольской правды»-Кубань».

Стоимость новогодней ночи зависит от личных предпочтений. Самый экономичный вариант – студенческий. Можно прихватить шампанского и отправиться смотреть представление у главной городской елки на Театральной площади. К слову, самая дешевая бутылка «Советского» обойдется вам в 199 руб.

Несколько дороже выйдет традиционная встреча Нового года за домашним столом перед телевизором.

Здесь главным символом праздника является елка. Стоимость лесной красавицы начинается от 500 рублей. Игрушки мы не считаем, в надежде, что украшения остались с прошлогоднего торжества.

Другим непременным атрибутом классики новогодней ночи аля-рюс является салат «Оливье».

Для этого блюда потребуется 400 граммов вареной колбасы (около 110 руб.), маринованные огурцы (70 руб.), зеленый горошек, стоимость которого начинается от 40 рублей и майонез (35 руб.). Яйца, картофель, лук и морковь можно купить поштучно всего за полсотни. Итого традиционный «Оливье» обойдется краснодарцу примерно в 300 рублей. Если возникнет желание настрогать тазик салата, стоимость блюда возрастет в зависимости от объема посуды.

Примерно в такую же цену «выплывет» и «Сельдь под шубой» - еще один завсегдатай новогоднего меню.

За покупку сырокопченой колбасы для нарезки придется выложить не менее 100 руб. за кусочек весом не более 200 граммов. Сырная тарелка будет стоить 120 – 150 рублей.

На праздничном столе непременно должны присутствовать мандарины, цена которых варьируется в пределах 70 – 100 руб. за килограмм.

Итого, по самым скромным подсчетам, встреча Нового года заставит «похудеть» бюджет одинокого краснодарца более, чем на полторы тысячи рублей. Если же речь идет о семье или намечается приход гостей, траты существенно возрастают.

Отдельной (и довольно ощутимой!) строки расходов заслуживают новогодние подарки. В непростое предпраздничное время родители, хватаясь за сердце, изучают письма детей к Деду Морозу, а бездетные краснодарцы готовят презенты родственникам, друзьям и коллегам. Эти траты начинаются от нескольких тысяч (при самом скромном бюджете) и не имеют верхней границы – все зависит от финансовых возможностей.

Новогодние салюты – еще один незыблемый атрибут новогоднего торжества. Самый скромный фейерверк можно приобрести за 2500 рублей. Но остерегайтесь покупать нелицензированный товар! Эти праздничные развлечения могут быть небезопасны.

Список магазинов, где продают лицензированные фейерверки. (При покупке можно взглянуть на видео салюта:

Сеть магазинов пиротехники «Русский Фейерверк»

ул. Кореновская, 12;

ул. Таманская, 130/1.

«Супермаркет пиротехники и товаров для праздников»

ул. Дзержинского, 199.

«Фейерверк-дисконт»

ул. Северная, 310.

Сеть магазинов пиротехники «Русский фейерверк-Пироторг»

ул. Артюшкова, 2а;

ул. Новороссийская, 234/1 «А»;

ул. Петра Метальникова, 17/1;

ул. Уральская, 168/4;

ул. Карасунская, 87/1;

ул. 1 Мая, 97/3;

ул. Лизы Чайкиной, 20;

«Большой праздник»

ул. Василия Мачуги, 18/1;

ул. Тургенева, 86.

Если встречать Новый год перед телевизором дома вам скучно, можно отправиться в кафе или ресторан. Самое бюджетное предложение начинается от трех тысяч рублей за персону. Как правило, в стоимость входит минимальное меню и праздничная шоу-программа. При этом будьте готовы, что предложенного набора напитков и блюд может оказаться недостаточно, более того, иногда в новогоднее меню не включены алкогольные напитки. Тогда стоимость банкета выльется в круглую сумму.

Но какой бы вариант вы ни выбрали, не забывайте о народной мудрости: как Новый год встретишь, так и проведешь. Поэтому, независимо от бюджета, в новогоднюю ночь нужно веселиться и радоваться и ни в коем случае не ссориться. С наступающим!