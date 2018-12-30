2018-12-30T16:52:59+03:00
Происшествия

15-летняя школьница сбежала в Москву, чтобы отметить Новый год со взрослым мужчиной

С 33-летним Иваном Алексеевым она познакомилась в Интернете
Евгения ОСТРАЯ
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Катя познакомилась с Иваном в СетиКатя познакомилась с Иваном в Сети
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В Краснодаре ищут 15-летнюю школьницу Катю Сальникову, которая днем 26 декабря под предлогом встречи с подругой уехала в Москву к своему 33-летнему избраннику. Родственники подростка уверены, что именно Иван Алексеев подготовил ее побег.

Утром Катя убедила всех, что ей нужно встретиться с подругой. Позже она, скорее всего, останется у нее ночевать. Подозрений такие планы девочки не вызвали ни у кого - Катя послушная дочь и хорошая ученица.

Тревогу дома забили только после того, как нашли записку в Катиной комнате.

- Она написала, что ушла туда, где ей хорошо, - рассказывает "КП" - Кубань" сестра пропавшей девочки. - И что домой она больше не вернется.

Поиски Кати родственники начали оперативно. Уже на следующий день родителям удалось выяснить, что их примерная девочка несколько месяцев общается в соцсетях с неким 33-летним Иваном Алексеевым из Москвы. Стало известно, что кто-то приобрел несовершеннолетнему ребенку и билет на поезд в столицу.

Камеры видеонаблюдения засекли Катю на вокзале

Камеры видеонаблюдения засекли Катю на вокзале

- Камеры видеонаблюдения засекли Катю в красной шапке и с таким же ярким рюкзаком на железнодорожном вокзале в Краснодаре, - продолжает сестра. - Кроме того, известно уже, что она приехала на поезде на Курский вокзал 27 декабря в 23.36.

Дальше следы девочки теряются.

Предполагаемый возлюбленный девочки мог встречать ее на вокзале

Предполагаемый возлюбленный девочки мог встречать ее на вокзале

Знакомые девочки говорят, что такое поведение революционерки для Кати совсем несвойственно.

- Она робкая, стеснительная и не очень-то самостоятельная, - поясняет сестра девочки.

Родственники школьницы не исключают, что Катю могли завербовать с какой-то целью.

Они уже написали заявление в полицию и надеются на помощь в поисках всех неравнодушных.

Приметы Кати Сальниковой - рост 165 см, карие глаза и каштановые волосы. Если вам что-то известно о местонахождении девочки, сообщите об этом в полицию.

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