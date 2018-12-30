15-летняя школьница сбежала в Москву, чтобы отметить Новый год со взрослым мужчиной

В Краснодаре ищут 15-летнюю школьницу Катю Сальникову, которая днем 26 декабря под предлогом встречи с подругой уехала в Москву к своему 33-летнему избраннику. Родственники подростка уверены, что именно Иван Алексеев подготовил ее побег.

Утром Катя убедила всех, что ей нужно встретиться с подругой. Позже она, скорее всего, останется у нее ночевать. Подозрений такие планы девочки не вызвали ни у кого - Катя послушная дочь и хорошая ученица.

Тревогу дома забили только после того, как нашли записку в Катиной комнате.

- Она написала, что ушла туда, где ей хорошо, - рассказывает "КП" - Кубань" сестра пропавшей девочки. - И что домой она больше не вернется.

Поиски Кати родственники начали оперативно. Уже на следующий день родителям удалось выяснить, что их примерная девочка несколько месяцев общается в соцсетях с неким 33-летним Иваном Алексеевым из Москвы. Стало известно, что кто-то приобрел несовершеннолетнему ребенку и билет на поезд в столицу.

Камеры видеонаблюдения засекли Катю на вокзале

- Камеры видеонаблюдения засекли Катю в красной шапке и с таким же ярким рюкзаком на железнодорожном вокзале в Краснодаре, - продолжает сестра. - Кроме того, известно уже, что она приехала на поезде на Курский вокзал 27 декабря в 23.36.

Дальше следы девочки теряются.

Предполагаемый возлюбленный девочки мог встречать ее на вокзале

Знакомые девочки говорят, что такое поведение революционерки для Кати совсем несвойственно.

- Она робкая, стеснительная и не очень-то самостоятельная, - поясняет сестра девочки.

Родственники школьницы не исключают, что Катю могли завербовать с какой-то целью.

Они уже написали заявление в полицию и надеются на помощь в поисках всех неравнодушных.

Приметы Кати Сальниковой - рост 165 см, карие глаза и каштановые волосы. Если вам что-то известно о местонахождении девочки, сообщите об этом в полицию.