Жительница Приморского края нашла отца в Анапе, которого никогда не видела

Маленький приморский поселок Таежный находится в 55 километрах от Владивостока. Население - около 400 человек. В блочном трехэтажном доме на одной из улиц живет 30-летняя Кристина Дорошенко, которая 20 лет мечтала увидеть своего настоящего папу.

- С самого детства я была уверена, что живу в обычной семье, как все дети. У меня есть мама и папа. Но я не понимала, почему отец такой жестокий. Он мог меня ударить, поводы ему для этого были не нужны, - рассказывает Кристина. - И помню, когда мне было лет 13, я подошла к маме и спросила: «почему папа меня не любит?» А она меня тут же ошарашила - «потому что не твой он отец!»

Чтобы переварить эту новость, Кристине потребовалось время. Однако уже тогда 13-летняя школьница задалась целью - найти своего отца. Кристина была уверена, что встреча с биологическим отцом должна помочь ей что-то поменять в своей жизни, понять себя, узнать, откуда у нее тяга к живописи – девушка с юных лет отлично рисует, хотя этому абсолютно не училась.

- Когда чуть подросла, пыталась самостоятельно отыскать его контакты, узнать о нем хоть что-то. Куда бы я не писала, везде был отказ. Данных об отце было мало, - продолжает рассказывать «Комсомольской правде» - Кубань» девушка. - Все, что я знала, это его имя - Вячеслав Васильевич, так было написано в моем свидетельстве о рождении.

Позже мама Кристины Инесса рассказала, что 30 лет назад они познакомились в Анапе. На курорте 18-летняя студентка работала на пляже в поселке Джемете - готовила обеды для рабочих. А Вячеслав рисовал в мастерской.

Но пробыла на побережье Инесса недолго. Из-за ссоры, которая вспыхнула между влюбленными, девушка вернулась на родину - в Приморский край. Фотографии тех лет у нее не сохранились - альбомы потерялись во время наводнения в поселке. Потому Кристина с маминых слов сделала портретный набросок.

Именно этот барельеф девушка искала в Анапе.

- Еще мама рассказала, что на одном из санаториев Анапы есть красивое панно с мужчиной, женщиной и ребенком. Вроде бы к его созданию приложил руку мой отец, - добавляла Кристина. - Собрав все, что можно было о папе, я написала письмо в программу «Зов Крови» на телеканале «Пятница». Они помогли мне оплатить перелет в Анапу, а я смогла найти своего отца. Правда, это оказалось непросто.

Поиск Кристина начала с того самого санатория, о котором говорила ее мать. Поговорив с местными жителями, она пришла к той самой здравнице, где увидела красивый барельеф. Вот только о его создателе ни работники санатория, ни прохожие ничего не знали.

Отчаявшись, девушка отправилась в администрацию. Там ей удалось встретиться с одной из сотрудниц. Подсказать фамилию автора барельефа она не смогла, но любезно провела Кристину в холл здания, где висят портреты художников, среди которых Вячеслав Котляров. Выйдя из здания, девушка ринулась в соцсети, нашла снимки этого человека и сравнила со своим рисунком – сходства было, но оставались сомнения – тот ли это человек.

Вячеслав рисовал портрет, а Кристина не уставала задавать вопросы своему отцу.

Тогда Кристина отправилась на пляж, где всегда очень много художников. Спустившись на набережную, девушка направилась к человеку с карандашом в руке - именно он и подсказал мобильный телефон Вячеслава Котлярова.

- Я так долго пыталась его найти, но позвонить оказалось самым трудным для меня. Во время телефонного разговора я не стала все сразу выкладывать. Я попросила его нарисовать мой портрет, и мы встретились, - вспоминает Кристина. - С трудом начала разговор, пыталась узнать, помнит ли он мою маму. В какой-то момент выпалила «я ваша дочь». На удивление он воспринял эту новость спокойно, но для него это оказалось настоящим шоком.

Им так много хотелось сказать друг другу, но на беседу у них было всего пару часов - Кристине нужно было улетать домой.

Вячеслав продолжал рисовать, а Кристина не уставала задавать вопросы своему отцу.

- У него, естественно, есть семья, целых восемь (!) детей. А теперь девять, - радостно сказала девушка. - Мы договорились, что, как только у меня получится, я приеду вместе со своими двумя дочерьми, 9-летней Оксаной и трехлетней Анютой, в Анапу, а папа познакомит нас со своей большой семьей. Связь, надеюсь, мы не потеряем. В любом случае, я безумно рада, что нашла его. Груз с души упал.