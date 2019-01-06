Шторм в Сочи: смыты электростолбы на набережной и разрушена велодорожка

Кубанские синоптики все новогодние праздники предупреждают жителей и гостей Сочи о непогоде. Сначала рассылали экстренное предупреждение о лавиноопасности и просили туристов не ходить в горы. Но не все лыжники послушали спасателей. Несколько человек отправились на закрытую трассу, и там их накрыла лавина. Лавина сошла на высоте 2300 метров, где как раз и проводили новогодние праздники отдыхающие.

Шторм. Фото: instagram.com/olgaioanovna/

А потом в МЧС предупредили – на курорте возможен шторм. Прогнозы спасателей сбылись в ночь на 6 января. Штормом в Имеретинской низменности разрушило набережную

- Из-за сильного шторма на набережной в Имеретинской низменности была повреждена прогулочная дорога вдоль моря, - сообщают местные жители. – Кстати, в январе в прошлом году тоже штормом разрушило набережную в Имеретинке.

Тогда сильный шторм подмыл основание пешеходной зоны, и бетонные плиты рухнули в образовавшийся проем. Так же была повреждена брусчатка, ограждения. Огромные волны сломали и пальмы на берегу.

Морская набережная в Сочи пострадала во время шторма .

В этот раз на набережной сломаны эклектические столбы, а также снесено покрытие велосипедных дорожек.

Хот в МЧС говорят, что серьезных повреждений нет.

Непогода в Сочи. Фото: Елена Негоруца

- Серьезных разрушений в результате шторма не произошло. ЧС и происшествий не было, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в МЧС Краснодарского края.

Жители города-курорта опубликовали видео, на котором запечатлели ночной шторм и его последствия.

Штормовое предупреждение продолжает действовать в Сочи. Спасатели советуют не гулять по берегу и в случае ЧП звонить по номеру 112.