Сотни тысяч кубанцев пришли на богослужения в честь Рождества Христова

Православные христиане Кубани отмечают праздник Рождества Христова. В ночь на 7 января во всех 480 храмах и соборах края прошли праздничные богослужения, в которых участвовали сотни тысяч верующих.

Служба в Свято-Екатерининском соборе КраснодараФото: Кирилл ВЕРШИНИН

– От всей души поздравляю жителей Кубани с наступающим Рождеством Христовым. В этот светлый праздник желаю каждому семейного благополучия и добрых помыслов. Пусть Господь оберегает наш общий дом – нашу Кубань, а ангел-хранитель помогает вам и вашим близким во всех делах, – поздравил глава региона Вениамин Кондратьев.

Губернатор этой ночью встретил праздник в стенах Свято-Екатерининского кафедрального собора с тысячами прихожан. Праздничную службу в главном храме Кубани возглавил митрополит Кубанский и Екатеринодарский Исидор.

Служба в Свято-Екатерининском соборе КраснодараФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Фоторепортаж с праздничной службы в Свято-Екатериниском соборе Краснодара.

- Рождество Христово снова и снова заявляет о себе, как время благоприятное и спасительное, когда все мысли сосредоточены на одном только и заветном устремлении к светлой и созидательной жизни ради Виновника Торжества, - говорится в рождественском послании митрополита. - Время, когда открывается истинное познание Божия о нас смотрения и мы размышляем о той великой Миссии, с которой явился Бог на земле… Дорогие и возлюбленные архипастыри, пастыри, братия и сестры, боголюбивые екатеринодарцы и все жители земли кубанской, примите мои искренние от сердца поздравления с Великим и светлым праздником Рождества Христова. В эти святые и радостные дни Божия к людям нисхождения я желаю от всей души насладиться от духовной трапезы великого праздника, к которой приглашаются все верные в храмах Русской Православной Церкви, где немолчно звучат глаголы вечной жизни и дивная музыка рождественских величаний.

Служба в Свято-Екатерининском соборе КраснодараФото: Кирилл ВЕРШИНИН

За общественным порядком во время ночных богослужений следили около 3,5 тысяч сотрудников органов внутренних дел. Кроме того, на помощь к полиции пришли и казаки с дружинниками – всего около 2,5 тысяч человек.