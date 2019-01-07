Состав «Краснодара» пополнит шведский полузащитник Кристофер Олссон

Состав ФК “Краснодар” в ближайшее время пополнит 23-летний полузащитник сборной Швеции Кристофер Олссон.

Пресс-служба “горожан” объявила о согласовании трансфера с АИКом, за который на родине выступал футболист.

- Футбольные клубы АИК и «Краснодар» согласовали трансфер Кристоффера Олссона. Футболист прибудет на сбор «горожан» в Испании, где состоится подписание долгосрочного контракта, после которого полузащитник присоединится к черно-зеленым и начнет с командой готовиться ко второй части сезона-2018/2019, - сообщает официальный сайт “Краснодара”.

Матс Кристоффер Олссон родился в Норрчепинге, в юношеском возрасте выступал за молодежные команды лондонского “Арсенала”, провел один матч в главной команде, выйдя на замену. После этого выступал за датский “Мидтьюлланд”, а затем вернулся на родину в АИК, с которым завоевал титул чемпиона страны, забил 9 голов и отдал 14 голевых передач в 77 матчах. Олссон был признан одним из лучших игроков лиги, а также провел пять матчей в составе национальной сборной Швеции.

Моменты игры Кристоффера Олссона.

Футболист уже попрощался с болельщиками АИКа.

- Я провел два потрясающих года в АИК и добился большого прогресса как футболист и как личность. И не было ничего лучше завоевания чемпионского титула в прошлом году. Я буду всегда невероятно благодарен за возможность, которую мне предоставили в АИК. За любовь, которую мне дал клуб, за поддержку болельщиков, игроков и руководства. Большое спасибо, - приводит слова Олссона пресс-служба АИК.