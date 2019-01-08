2019-01-08T08:19:56+03:00
Общество

«Попроси у неба»: жительница Кубани стала героиней программы на федеральном ТВ

Юлия Гладких борется с раком четыре года
Виталий КАРНАУХ
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Продюсеры телеканала организовали первую за десять лет встречу Юли с одноклассникамиПродюсеры телеканала организовали первую за десять лет встречу Юли с одноклассникамиФото: Личный архив героя публикации
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Это документальный проект под названием «Попроси у неба», созданный совместно с благотворительными фондами. Подопечные фондов со страшным диагнозом – онкологии в разных стадиях – мечтают о самом разном: о встречах со своими кумирами, о путешествиях и, конечно, выздоровлении. Ведущий помогает осуществить заветные желания своих героев, каждый день для которых может стать последним.

Юлия Гладких живет в Тимашевском районе. Девушке всего 27 лет, рак поселился в ее теле четыре года назад, в 2014 году. Родинка, расположенная на бедре, внезапно начала сочиться. Сдала анализы, онколог выявил патологию, назначил удаление. Но рак в организме остался. Молодая медсестра (Юлия по образованию медицинский работник) полагает, что родинка явилась сигналом, удалить ее надо было в любом случае.

Бороться с меланомой помогает сестра Анастасия Лазаренко.

– Несколько раз опускались руки, хотелось бросить лечение, – говорит Юлия. – Но сестра не дает этому случиться. Потому мысли о том, что есть любящая семья, заставляют бороться за жизнь.

Сдаваться девушка не собирается. Лечится сразу в нескольких клиниках в Москве и Краснодаре, каждые две недели летает вместе с сестрой на прокапку препарата. О поездках Анастасия рассказывает на своей страничке в инстаграм, за Юлией следят одиннадцать с половиной тысяч человек со всей страны.

Юлия Гладких поняла, что не одна в борьбе с болезнью Фото: из личного архива

Юлия Гладких поняла, что не одна в борьбе с болезньюФото: из личного архива

Сюжеты о молодой медсестре показывали по телеканалам «Кубань 24», «Мир», писали районные и краевые газеты, а в прошлом году на страницах «КП-Кубань» было опубликовано письмо сестры под заголовком «26-летней медсестре необходимы лекарства на лечение».

Об этой истории, полной болезненного трагизма и семейной любви и поддержки, узнали продюсеры федерального телеканала, вышли на Юлю и предложили стать героиней одного из выпусков.

– Мы очень переживали, как это будет, тем более на носу предстояла серьезная операция, – говорит Анастасия Лазаренко. – Юлечка же не актриса, поэтому было страшно. Но потом съемочная группа расположила к себе, это хорошая команда. Все сюрпризы, которые они сделали для моей сестры – это самые крутые эмоции в ее 27-летней жизни.

Благодаря проекту «Попроси у неба» исполнились одни из самых заветных желаний Юлии Гладких. Девушка познакомилась с кубанским певцом Данилом Плужниковым, победителем вокального проекта «Голос. Дети», прокатилась на байке, летала на параплане, побывала в Абхазии в мандариновом саду. Продюсеры телеканала организовали первую за десять лет встречу Юли с одноклассниками. А самым неожиданным сюрпризом стало предложение руки и сердца от молодого человека. С ним девушка познакомилась еще будучи медсестрой – когда-то он был ее пациентом.

– После того, как программу показали по телевизору, нам начали писать сотни людей с самых разных уголков страны. Они поддерживают меня, это приятно, очень помогает в минуты, когда отчаяния больше, чем позитива, – признается Юлия.

Благодаря проекту Юлия прокатилась на байке, летала на параплане, побывала в Абхазии в мандариновом саду Фото: из личного архива

Благодаря проекту Юлия прокатилась на байке, летала на параплане, побывала в Абхазии в мандариновом садуФото: из личного архива

Путешествие к своим мечтам помогло девушке на время забыть о страшном заболевании. Проект «Попроси у неба» не смог выполнить главной мечты – поскорее вылечиться, но он настроил на позитив через бесконечные капельницы и обследования, показал борьбу за жизнь, несмотря на диагноз, радость встреч и счастье осознавать, что в этой тяжелой схватке с раком Юлия – не одна.

СПРАВКА «КП»

Меланома – разновидность рака кожи, одна из наиболее опасных злокачественных опухолей человека. Вызвана зачастую воздействием ультрафиолетового излучения, приводящем к солнечному ожогу, особенно у тех, кто генетически предрасположен к заболеванию.

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