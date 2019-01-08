В Краснодаре на рождественские концерты Кубанского казачьего хора едут зрители из соседних регионов

Гастрольный график Кубанского казачьего хора расписан уже на год вперед. Однако о традиции давать цикл рождественских концертов артисты не забывают – более 40 лет хор выходит на сцену и дает серию выступлений для жителей кубанской столицы. И каждый раз – аншлаг.

Но, стоит сказать, среди зрителей – десятки поклонников, которые приехали в Краснодар не только из соседних районов края, но и регионов. Справа – две пожилые дамы из Кореновска радуются тому, что впервые услышат хор, а позади них – семья из Ставрополя. Молодая пара давно мечтала попасть именно на Рождественский концерт.

- Нам друзья рассказывали, что их выступление в этот светлый праздник в буквальном смысле магическое. После концерта так легко на душе, вот мы с мужем и приехали за этими ощущениями, - делится рыжеволосая девушка.

Разговоры в зале смолкают, свет гаснет. Звон колоколов, красочное убранство сцены с подсветками и видеохрониками на заднем плане, пестрые костюмы хористов – уже это создавало торжественность. Библейские истории рождения и подвига Иисуса Христа голосами хористов погружали зрителя в настоящую рождественскую сказку.

Одним из самых забавных обрядов, что воссоздали артисты хора, - вождение козы.

Рождество - это конец поста и начало святок. Потому главной частью выступления стали щедровки и колядки. Хористы мастерски разыгрывают святочные обряды, причем не только на сцене, но и в зрительном зале. В какой-то момент понимаешь, что это не просто концерт, а настоящее театрализованное представление.

Конечно, одним из самых забавных обрядов, что воссоздали артисты Кубанского казачьего хора, - вождение козы, которая у наших предков являлась символом и стимулятором плодородия, богатства. Потому считалось, что «где коза ходит, там жито родит…».

Вместе со взрослыми хористами выступают и юные таланты.

- Хозяйка, пусти поколядовать! – раздается звонкий голос девочки на сцене. Вместе с другими маленькими артистами она так мастерски исполняют щедровки, что аплодисменты долго не смолкают.

Бурные овации были и после выступления самородка из Архангельска Дмитрия Селезнева, которого открыл Виктор Захарченко. Красивый, мощный бас сразил всех сидящих в зале.

Солист Кубанского казачьего хора Дмитрий Селезнев покорил зрителей своим голосом.

- Какие низкие ноты берет, давненько такого не слышала! – восхищалась одна из зрительниц, когда молодой хорист исполнял «Взяв бы я бандуру».

Артиста долго не отпускали со сцены – услышать голос просили вновь. Дмитрий вышел на бис.

Все это время хором из первого ряда зрительного зала дирижировал маэстро Виктор Захарченко. В перерывах между номерами он рассказывал историю создания песенных и танцевальных композиций. Делился со зрителями и самым личным - рассказывал о своей семье. Одна из его дочерей вместе с внуками живет далеко за пределами Кубани – в Италии.

Виктор Захарченко дирижировал хором из первого ряда зрительного зала. Фото: Кубанский казачий хор

Но со своими родными Виктор Захарченко все же видится. Вместе с артистами он гастролирует по всему миру – хористам рукоплескали в Италии, Греции, Франции, Германии, Испании, Канады, Египта. Кстати, вокалиста Александра Дедова, который покорил зал песней «O sole mio», пытались переманить зарубеж. Но хорист ответил отказом – только Кубанский казачий хор и точка.

Финальной песней была «Прощание славянки», под которую зал аплодировал хористам уже стоя.

- Много лет хотела попасть на этот концерт, и вот свершилось! – восторженно рассказывает Галина Федюк. - Такого отношения к вере, любви к отечеству, родному краю я давно не слышала. А от голосов просто мороз по коже. Предложили бы еще раз пойти – не раздумывая, согласилась бы!

Выступления Кубанского казачьего хора в кубанской столице завершатся 10 января. Всех, кто не успел купить билеты, есть шанс попасть на концерт 12 января – артисты выйдут на сцену Зимнего театра Сочи.