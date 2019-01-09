2019-01-09T12:54:30+03:00
Общество

Кубанцев ждет затяжная зима

Март в 2019 году будет прохладнее обычного
Ольга СУХОВА@kp_kuban
Поделиться:
Зима в этом году в Краснодарском крае обещает быть затяжнойЗима в этом году в Краснодарском крае обещает быть затяжнойФото: ГОНЧАРОВ Валерий
Изменить размер текста:

Снег хоть иногда, но радует жителей Краснодара. Правда, выпадая ночью, к обеду уже тает. Зато в горах Кубани его много и ребятня успевает лепить снеговиков.

Но на смену морозам идет потепление.

- С 11 января ожидаем прохождения теплого фронтального раздела. А это значит, что температура воздуха повыситься. Например, к выходным регион ждет до семи градусов тепла, а то и все десять, - рассказал сайту «КП»-Кубань» главный синоптика Краснодарского края Андрей Бондарь.

Так что до 11 января по краю прогнозируют 3-5 тепла днем, ночью – мину 2-7, а вот уже после – столбики термометра поползут вверх.

Следующая рабочая неделя, с 14 января, снова будет чуть холодной, но не настолько, чтобы от мороза лопались трубы.

- 2-7 градуса тепла ночью, ночью – минус 1 плюс четыре, - объясняет Бондарь. – В предгорных районах до семи градусов мороза. А уже к концу следующей неделе на Кубань снова обрушится мокрый снег с дождем. Но как уже заведено, пролежит снег недолго.

По словам синоптиков, пока что зимние температуры в крае близки к норме. Но если начнет теплеть, то и эта зима может называться аномально теплой, как и те, которые были в 2015-2016 годах.

А вот по прогнозу Росгидрометцентра, март в Краснодарском крае будет не такой теплый, как обычно. Поэтому метеорологи ждут в этот раз затяжную зиму на Кубани.

- Зато так называемые февральские окна порадуют жителей нашего региона. Отдельные дни будут явно теплыми, - пояснил Андрей Бондарь.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Геленджике мужчина вынес с садоводческого участка металлические изделия
Охрана Минтранса пресекла незаконный провоз кастета и травматического пистолета
Через российско-абхазскую границу мужчина провез 14 коз
На станции Тихорецкой в вагоне поезда обнаружили тело мужчины
Пенсионерке из Усть-Лабинского района неизвестный мужчина угрожал ножом
Мужчина хотел незаконно провести через границу «рождественский десерт»
В горах Туапсинского района спасатели эвакуировали ребенка и двух мужчин
Незаконную мансарду автомойки снесли в Краснодаре
В Гулькевичском районе инспекторы остановили пьяного водителя скутера
Сочинские врачи восстановили парню руку, которую раздавило КамАЗом
В Тихорецком районе мужчина украл у пенсионерки домашнее вино
В Краснодаре проводят операцию «трезвый водитель»
ФК «Краснодар» сыграет в Испании 6 тренировочных матчей
Новороссийские рыбаки ловят кефаль в городской ливневке
В Анапе ликвидируют угрозу подтопления домов
«Локомотив-Кубань» выиграл у «Скайлайнерса» в матче Еврокубка
Некоторые территории Сочинского нацпарка перешли в ведение Кавказского заповедника
В Сочи тушат пожар в частном доме
В Армавире отечественная легковушка наехала на двух подростков
В Сочи ожидается усиление ветра
В Краснодаре столкнулись автобус ПАЗ и иномарка