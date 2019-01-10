2019-01-10T09:35:07+03:00
Общество

На курортах Краснодарского края стало больше гостиниц с «все включено»

43 отеля «all inclusive» находятся в Анапе, Сочи, Геленджике и Туапсинском районе
Евгения ОСТРАЯ
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Активнее всех в систему включаются отельеры из АнапыАктивнее всех в систему включаются отельеры из АнапыФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Теперь райские курорты Краснодарского края начнут всерьез конкурировать за российского (как минимум!) туриста с более «выгодной» для отдыхающих Турцией. В минкурорта Краснодарского края подвели итоговые цифры и обнаружили, что рост предложений от представителей местного гостиничного бизнеса составил рекордные 40 процентов. То есть по системе «all inclusive» теперь работают 43 отеля в Краснодарском крае. А значит, у российского туриста появился солидный выбор.

- Все дело в индивидуальном подходе, - говорят в профильном министерстве. - Мы разработали рекомендации для отельеров и начали их внедрять. До этого нигде в мире не было единых стандартов по оказанию услуг такого формата. Результат такой.

На революционные перемены активнее остальных пошли отельеры из Анапы (здесь гостиниц «all inclusive» больше всего — 21). Следом подтягивается курортный Сочи (в систему включились 11 гостиниц), остальные располагаются в Геленджике и Туапсинском районе.

В Анапе

отель «Ла Мелия»,

отель «Санмаринн»,

отель Морелето,

отель «Ателика Гранд Меридиан»,

отель «Ателика Гранд Прибой»,

курортный отель «Олимп»,

пансионат ФЕЯ 3,

отель «Французский квартал»,

отель «Дача дель соль»,

гостиница «MIRACLE &N»,

гостиница «Исидор»,

отель «Дельфин»,

отель «Демократия»,

отель «HELIOPARK Aqua Resort»,

санаторий «Аквамарин»,

«Отель & SPA «Довиль»,

«Дюны золотые»,

«Ривьера-клуб» Отель & SPA,

«Beton Brut лофт-отель»,

«Пансионат «Урал»,

«Санаторий «Эллада» ФНС России.

В Сочи

отель «Alean Family Resort & Spa Sputnik 3*»,

пансионат «Бургаз»,

парк-отель «Морская даль»,

отель «Прометей клуб»,

гостиница «Маринс Парк Отель Сочи»,

эко-отель «Озеро дивное»,

филиал АО «ПО «Севмаш» ОЛЦ- пансионат «Орбита-1»,

Оздоровительный комплекс «Дагомыс»,

АО «СИ ГЭЛАКСИ»,

«КСКК «АКВАЛОО»,

ГК «Бридж Резорт».

В Туапсинском районе

ОК «Орбита»,

ООО «Каравелла»,

ГУ Санаторий «Белая Русь»,

ООО «Аквамарин» Отель и СПА,

АО «Зорька»,

филиал ПАО «РКК «Энергия» пансионат санаторного типа «Восток»,

ОК «Прометей»,

ОАО «Санаторий «Автотранспортник России».

В Геленджике

Alean Family Resort & Spa Biarritz 4*,

Оркестра Горизонт,

ООО «Черноморская Виза».

И пока представители отечественного туристического бизнеса говорят, что дела их идут в гору.

- Загрузка таких отелей и гостиниц в высокий сезон достигает практически 100%, а в низкий – около 90%. А круглогодичная загрузка отелей с системой «все включено» значительно выше, чем в других с раздельной оплатой за все, - говорят отельеры.

Цена за путевку в пик сезона в среднем составляет 3,5 тысячи рублей в сутки за человека, в менее популярное для туристов время размещение в отелях с «все включено» будет стоить 1,8 тысячи рублей с человека в сутки.

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