В кубанской станице погас Вечный огонь
О том, что в центре станицы Васюринской погас Вечный огонь, местные жители заметили не сразу, но тут же возмутились.
- Это же символ памяти, он должен гореть всегда, - негодовали станичники и стали гадать, в чем дело.
Версии выдвигали разные - огонь погас из-за мусора, который кидали хулиганы-подростки. Еще одной причиной называли банальное отключение газа, мол, забыли продлить договор на услуги. Нашлись и те, кто решил, что, отключив Вечный огонь, местные власти пытаются сэкономить.
Однако, как выяснила «КП», Вечный огонь на мемориале погибшим воинам отключили еще 4 декабря «в связи с профилактическим ремонтом».
- Дело в том, что четыре года назад мы поменяли горелку, которую изготовили по индивидуальному заказу. Из нержавеющей стали сделали «звезду». В конце 2018 года специалист осмотрел оборудование и выявил небольшую поломку - некоторые детали вышли из строя, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» глава Васюринского сельского поселения Дмитрий Позов. - Чтобы в будущем ни в коем случае не произошло ЧП, мы и решили провести ремонт.
Еще в ноябре Вечный огонь работал. Фото: vasyurinskaya.ru
Газовики инициативу властей поддержали - огонь потушили. Новые запчасти заказали, их обещали доставить после новогодних праздников.
- Вечный огонь вновь загорится. Надеемся, что к началу февраля все работы будут закончены, но не исключено, что получится и раньше, - добавляет Дмитрий Позов. - По поводу «экономии на содержании» - это все слухи. У нас в бюджете выделены деньги на оплату газа, так что здесь проблем никаких нет.
Кроме того, глава сельского поселения сообщил, что сейчас как раз обновляется договор на обслуживание мемориала.
Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»