В кубанской станице погас Вечный огонь

О том, что в центре станицы Васюринской погас Вечный огонь, местные жители заметили не сразу, но тут же возмутились.

- Это же символ памяти, он должен гореть всегда, - негодовали станичники и стали гадать, в чем дело.

Версии выдвигали разные - огонь погас из-за мусора, который кидали хулиганы-подростки. Еще одной причиной называли банальное отключение газа, мол, забыли продлить договор на услуги. Нашлись и те, кто решил, что, отключив Вечный огонь, местные власти пытаются сэкономить.

Однако, как выяснила «КП», Вечный огонь на мемориале погибшим воинам отключили еще 4 декабря «в связи с профилактическим ремонтом».

- Дело в том, что четыре года назад мы поменяли горелку, которую изготовили по индивидуальному заказу. Из нержавеющей стали сделали «звезду». В конце 2018 года специалист осмотрел оборудование и выявил небольшую поломку - некоторые детали вышли из строя, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» глава Васюринского сельского поселения Дмитрий Позов. - Чтобы в будущем ни в коем случае не произошло ЧП, мы и решили провести ремонт.

Еще в ноябре Вечный огонь работал. Фото: vasyurinskaya.ru

Газовики инициативу властей поддержали - огонь потушили. Новые запчасти заказали, их обещали доставить после новогодних праздников.

- Вечный огонь вновь загорится. Надеемся, что к началу февраля все работы будут закончены, но не исключено, что получится и раньше, - добавляет Дмитрий Позов. - По поводу «экономии на содержании» - это все слухи. У нас в бюджете выделены деньги на оплату газа, так что здесь проблем никаких нет.

Кроме того, глава сельского поселения сообщил, что сейчас как раз обновляется договор на обслуживание мемориала.