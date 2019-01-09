На улицах Краснодара скопилось 200 тысяч кубометров мусора

С начала года в некоторых городах России произошли перебои с вывозом мусора из-за перехода на новую систему и начала работы региональных операторов. В Краснодаре же реформу провели еще в 2017 году, но, тем не менее, проблема вывоза отходов остается одной из самых наболевших.

По данным городской администрации, на улицах краевого центра около контейнерных площадок скопилось порядка 200 тысяч кубометров мусора! Власти краевого центра пеняют на некачественную работу регионального оператора и требуют вернуть себе полномочия по контролю за мусороуборочной компанией.

— В городе остается сложной ситуация с мусором. Прошедшие выходные и праздничные дни также показали некачественную работу по вывозу отходов с контейнерных площадок по всему Краснодару. Вокруг самих площадок нередко копятся горы мусора, образуются целые свалки. Мы выделили из бюджета Краснодара деньги на уборку контейнерных площадок. Это улучшит ситуацию, но проблему не решит. Так как надзорных и контрольных полномочий в вопросе утилизации твердых коммунальных отходов у администрации города нет. Это неверно — мы должны иметь возможность контролировать и проверять работу по вывозу мусора с территории муниципалитета, — сказал Евгений Первышов.

Сейчас контролем работы регионального оператора, которым в Краснодаре и Динском районе стала ОАО «Мусороуборочная компания», занимается краевое министерство ТЭК и ЖКХ, туда городские власти и направили обращение с просьбой расширить свои полномочия.

В администрации Краснодара не просто так стали бить в колокола и акцентировать внимание на этой проблеме. Дело в том, что с 1 января чистота контейнерных площадок легла бременем на городской бюджет. Уже на эти цели выделено 50 млн рублей, а, скорее всего, потребуется еще больше денег. В январе-феврале должна пройти масштабная расчистка.

- А ведь за 50 млн можно было сквер сделать благоустроить или порядка 10 хороших детских спортивных площадок, - посетовал на декабрьском брифинге Евгений Первышов.

Городские власти считают, что чистота этих самых площадок зависит как раз от качества работы мусороуборочной компании и самих жителей Краснодара.

- Это мусор, который произведен на территории города жителями. Физическими или юридическими лицами. Либо это отсутствие культуры обращения с отходами, когда бросил рядом с контейнерной площадкой и пошел. Или второй вопрос, когда человек пришел, а контейнер переполнен - ему просто уже некуда положить и он бросает рядом, - считает глава Краснодара.

Совсем не исключено, что будут пересчитаны нормы накопления мусора и тогда тарифы для компаний и граждан вырастут.

- Позиция регионального оператора: либо надо пересматривать норму накопления, либо это не мой мусор, - говорит Евгений Первышов. – Второе. Строительный, крупногабаритный мусор и иной, который не подходит под категорию твердых бытовых отходов. Многие считают, что можно его бросить рядом с контейнером и кто-то за них все сделает. Это в тариф не входит. Нужно заказывать «лодочку» у специализированной организации, которая вывезет и утилизирует крупногабарит, строительный мусор.

Оперативно комментарий представителей регионального оператора получить не удалось. В министерстве ТЭК и ЖКХ ответ на вопрос о передаче контролирующих и надзорных полномочий пообещали предоставить после официального запроса.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Несмотря на то, что Краснодар один из пионеров «мусорной реформы», региональный оператор начал работу не во всех городах и районах края. В Новороссийске до 1 января 2020 года наложен мораторий на его работу, здесь только готовятся к переменам.

- Принято решение губернатором Кубани наложить мораторий на работу регионального оператора по вывозу ТКО до 1 января 2020. Это значит, что схема работы в городе по вывозу твердых бытовых отходов будет прежняя. Будем следить за развитием ситуации. Как отметили в правительстве РФ, новый порядок обращения с бытовым мусором не должен привести к резкому росту тарифов за его вывоз для населения, - рассказал глава Новороссийске Игорь Дяченко.