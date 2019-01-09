2019-01-11T13:32:20+03:00
Происшествия

Пираты, которые похитили моряка из Новороссийска, до сих пор не требуют выкупа

На контейнеровоз с российским экипажем напали на западном побережье Африки
Андрей ГОРЕЛОВ
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Пресс-служба посольства РФ в БенинеПресс-служба посольства РФ в Бенине
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2 января в Гвинейском заливе корсары напали на судно «MSC Mandy», которое шло под флагом Панамы. Корабль перевозил контейнеры с грузом из Того в Нигерию и дрейфовал примерно в 20 милях от порта Котоноу у берегов Бенина. В это же время к контейнеровозу подплыл катер с пиратами. На борт высадились около 10 вооруженных головорезов. Два часа они грабили команду, а затем забрали с собой 6 членов экипажа. Среди них оказался и новороссиец – третий помощник капитана корабля Александр Симонов.

- На борту судна находились 24 человека, - рассказали в пресс-службе Росморречфлота. - Сначала преступники ограбили моряков, а через пару часов забрали с собой 6 членов экипажа: капитана Андрея Иванова, старшего помощника капитана Андрея Свитина, 3-го помощника капитана Александра Симонова, боцмана Игоря Телешина, фиттер-сварщика Романа Иванова и кока Андроника Григоряна. После нападения пиратов судовладелец поручил команде взять курс в порт Лагоса, где их уже ждал сменный старпом капитана. Затем корабль отправился в порт Котоноу.

Пресс-служба посольства РФ в Бенине

Пресс-служба посольства РФ в Бенине

Судьбой заложников занимаются посольства РФ в Нигерии и Бенине. В переговорах участвует судовладелец «MSC Mandy» - итальянская компания, зарегистрированная в Швейцарии.

- Вечером 5 января контейнеровоз «MSC Mandy» прибыл из Нигерии в порт Котону, - рассказали в посольстве РФ в Бенине. - Там на борт поднялась смена экипажа взамен захваченных в заложники. Затем команда контейнеровоза дала показания местной полиции и встретилась с представителями судовладельца. Нам тоже удалось попасть на борт корабля. Экипаж рассказал, что пираты передвигались на быстроходном катере, головорезов было примерно 10 человек, они разговаривали на английском. Сейчас команда чувствует себя хорошо, никого не ранили. Похитители до сих пор не вышли на связь, поэтому вычислить, где держат заложников, пока не удается. Утром 6 января контейнеровоз «MSC Mandy» покинул территориальные воды Бенина.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по захвату моряков судна «MSC Mandy».

- Александр Бастрыкин поручил управлению международного сотрудничества СК России скоординировать действия с Министерством иностранных дел РФ для скорейшего установления всех обстоятельств инцидента, - сообщает пресс-служба СК РФ.

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