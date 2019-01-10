«Выстригли волосы и забрали деньги»: в Краснодаре осудили банду сутенеров, которой рулил военный Нацгвардии

Сержант войск Нацгвардии Анатолий Стародубцев еще в 2015 году сколотил банду сутенеров. Сам он тогда служил по контракту в кубанской войсковой части №3703, а параллельно «подрабатывал» на проститутках.

Так по данным следствия, он снял квартиру в Краснодаре для своей знакомой Натальи Рядновой, которая на дому оказывала интим услуги. Через восемь месяцев военный «повысил» девушку в должности – она стала диспетчером-сутенером. А на ее место пришла другая. Почти полгода новенькая девушка работала проституткой, а потом решила завязать с профессией и просто скрылась.

Старобудцев и его друзья, с которыми он занимался «бизнесом», оставшись без заработка, решили «вернуть» проститутку в «профессию». Военный вместе с Борисом Кронидовым, Магомедом Татиевым и Александром Лисогоровым разыскали «беглянку».

- Применяя насилие, а также угрожая предметом, похожим на пистолет, попытались заставить девушку вернуться к прежнему занятию. Однако потерпевшей удалось скрыться, - сообщает военное Следственное управление.

Сутенеры все-таки узнали адрес, где живет девушка, и нагрянули к ней на съемную квартиру под видом сотрудников правоохранительных органов.

Взломав дверь, они забрались внутрь. Но нужной девушки в квартире не было, вместе с бывшей проституткой жилье снимала студентка одного из вузов Краснодара. Именно на нее и напали отморозки.

- Применяя насилие, стали склонять ее к занятию проституцией. – говорят в военном Следственном отделе. - При этом Стародубцев открыто похитил из кошелька потерпевшей 22 тыс. рублей и выстриг волосы на ее голове. Нападавшие также заставили женщину сообщить им пин-код к найденной у нее банковской карте, откуда в последующем Татиев и Борис Кронидов похитили 40 тыс. рублей.

И это не единственная жертва сутенеров.

- Братья Борис и Георгий Кронидовы и Наталья Ряднова склонили к занятию проституцией двух девушек, которые занимались этим с мая по июль 2017 года, пока их деятельность не была прекращена сотрудниками правоохранительных органов, - пояснили в ВСУ.

Сдала в полицию сутенеров одна из девушек, которых банда склоняла к занятию проституцией. За «вовлечение в занятие проституцией и принуждение к продолжению занятием проституцией, совершенное организованной группой и с применением насилия», за «организацию занятия проституцией другими лицами, совершенное с применением насилия и с угрозой его применения», а также за «грабеж, совершенный организованной группой с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья» и «незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица» банду сутенеров осудили. Решением Краснодарского гарнизонного военного суда Борису Кронидову дали 7,5 лет, Анатолию Стародубцеву – 7 лет, Георгию Кронидову – 6 лет, Магомеду Татиеву и Александру Лисогорову - четыре года условно. А Наталью Ряднову судии отдельно ото всех - она пошла на сделку со следствием. досудебного соглашения о сотрудничестве уголовное дело в ее отношении было выделено в отдельное производство. За организацию занятий проституцией ей дали 3,5 года условно с испытательным сроком на этот же период.