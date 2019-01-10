На Кубань из Европы идет циклон, который несет сильные ливни

В МЧС Краснодарского края опять объявили экстренное предупреждение. На этот раз на регион надвигается циклон, который несет сильные ливни.

- Со стороны Европы через акваторию Черного моря на Краснодарский край выйдет циклон, прохождение которого будет сопровождаться обильными дождями, - предупреждают в региональном МЧС. – Ожидается до 65 мм осадков за трое суток. Пройдется циклон по прибрежным районам - Туапсе, Лазаревское, Сочи.

12-14 января на юго-западных, юго-восточных притоках реки Кубань возможны подъемы уровней воды. Причем местами до неблагоприятных и опасных явлений.

Сам циклон морозов не принесет, он хоть и теплый, но дождливый. А вот уже с 14 января Кубань снова ждет небольшое похолодание.

- 2-7 градуса тепла днем, ночью – минус 1 плюс четыре, - говорит главный синоптик Краснодарского края Андрей Бондарь. – В предгорных районах до семи градусов мороза. А уже к концу следующей неделе на Кубань снова обрушится мокрый снег с дождем. Но как уже заведено, пролежит снег недолго.

Кстати, зима в этом году на Кубани будет затяжная. Март в Краснодарском крае будет не такой теплый, как обычно.