Два восьмилетних друга спасли от пожара целый подъезд в Геленджике

Восьмилетние Макар Беляев и Степан Квасов собирались в тот день выйти погулять. Оба живут в девятиэтажке по улице Леселидзе в Геленджике, только в разных подъездах. Макар – в первом, Степа - во втором. Тогда Макар пришел за другом - поднялся на лифте на шестой этаж и позвал гулять. Вместе они спускались вниз в кабине. Только когда зашли внутрь, и дверь закрылась, почувствовали запах гари. Спускаясь вниз, лифт стал заполняться дымом. Мальчики остановили его и вышли на третьем этаже, спускались уже по лестнице.

- Мы заглянули в щель лифта, а там внизу огонь полыхал, - рассказывает Макар Беляев. – У меня папа спасатель, он много рассказывал, что делать, когда случился пожар. И в первую очередь нужно было покинуть лифт. А потом вызвать спасателей. Мы выбежали на улицу и сказали взрослым, что шахта лифта полыхает.

Уже люди на улице вызвали пожарных. Когда те прибыли на место, верхние этажи дома уже были затянуты дымом, а сам лиф остановился – в шахте обгорели тросы, поднимающие его.

- По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений была проведена разведка. Обнаружено возгорание в подвальном помещении на площади 5 квадратных метров, - рассказал сайту «КП»-Кубань» начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. - В 13:14 пожар был локализован, в 13:16 - полностью ликвидирован. Огонь тушили 3 пожарных расчета и 8 человек личного состава.

Два друга из Геленджика рассказывают, как заметил пожар.Видео: газета "Прибой"

А жильцов верхних этажей, - всего пять человек, - спасатели эвакуировали. Людей выводили на улицу в масках – густым черным дымом заволокло весь подъезд.

- Страшно представить, что бы было, если бы мальчишки не остановили лифт и не вышли на третьем этаже, - говорит отец Макара Беляева Михаил. Мужчина трудится спасателем в геленджикской аварийно-спасательной службе. – Я сам много раз тушил пожары, лично видел последствия многих из них. Ребята могли спуститься на первый этаж и просто задохнуться в лифте от дыма. И тогда мы бы не гордились мальчишками, что они спасли целый подъезд, а оплакивали. Радует, что мои уроки не прошли даром. Я часто рассказывают своим детям, а их у меня четверо (дочка и трое мальчишек, Макар – средний сын, - Прим.авт), как действовать во время ЧП, беру на учения МЧС. И Макар со Степаном быстро сориентировались. И не только выскочили из лифта, но еще и не убежали гулять, а сообщили взрослым о пожаре.

Степана Квасова и Макара Беляева даже обещали представить к награде за спасение жильцов подъезда от пожара. В кубанском МЧС сейчас решается вопрос об этом.