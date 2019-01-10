На Кубани председателя районного Совета депутатов будут судить за мошенничество

Василия Попандопуло, бывшего первого заместителя генерального директора «Крайинвестбанка» и действующего главы депутатского корпуса в Северском районе, обвиняют в мошенничестве в бытность его на посту топ-менеджера банка.

ЗЕМЛЮ ВЕРНУТЬ

Попандопуло вменяют махинации с землей площадью 195 га на Большом острове в старом русле реки Кубань, вблизи краснодарского парка «Солнечный остров».

Дело в том, что в 2015 году прокуратура края обратилась в Арбитражный суд, чтобы вернуть землю в собственность муниципалитета. Сделка между рядом юридических лиц и администрацией Краснодара была признана незаконной.

Надзорное ведомство потребовало признать недействительным договор купли-продажи земельного участка, заключенный сторонами 25 декабря 2014 года. Эти требования мотивировались тем, что спорный участок относится к территории спортивно-рекреационной зоны (городские зеленые насаждения общего пользования), а Земельный кодекс РФ запрещает приватизацию территорий общего пользования. Более того, проверка прокуратуры выявила, что при выкупе участка спорная территория была продана без торгов и по заниженной стоимости. В прокуратуре были уверены, что муниципалитет обязан вернуть покупателям 211 млн руб., а участок - в собственность города.

ВИНУ НЕ ПРИЗНАЕТ

По версии следствия именно руководство, а конкретно - первый заместитель генерального директора «Крайинвестбанка», стало инициатором сомнительной сделки.

- Арендованный у муниципалитета участок земли в пойме реки Кубань руководство банка решило приобрести, - пояснил «КП» - Кубань» адвокат Василия Попандопуло Александр Бурнаев. - Однако мой подзащитный утверждает, что к оформлению преступных документов он не имел никакого отношения.

Следствие выяснило, что незаконная покупка земли банком велась через подконтрольные фирмы («Кубанская нива», «Новороссталь», «Лагуна», «Самшит» и др.). На скамье подсудимых оказался и учредитель подконтрольной банку фирмы «Южный полюс» Денис Попереко. Он занимался оформлением кадастровых документов, в которые были внесены ложные сведения о цене недвижимости.

С самого начала следствия председателю Совета депутатов в Северском районе Василию Попандопуло избрали меру пресечения — домашний арест. Однако фактически он по-прежнему возглавляет властный орган.

- Насколько нам известно, обязанности главы депутатского корпуса сейчас исполняет его заместитель, - рассказал «Комсомольской правде» главный редактор «Народной газеты» Северского района Александр Харченко. Местные журналисты следят за ходом следствия с самого начала.

Защита Попандопуло настаивает на том, что, работая в банке с почти 100-процентным участием администрации Краснодарского края, он не мог получать выгоду.

- Как можно украсть у государства в интересах государства и причинить тем самым ущерб государству? - ставит перед стороной обвинения вопрос адвокат Василия Попандопуло.

Между тем, на сайте Ленинского районного суда уже появилась информация о начале слушаний по резонансному делу.