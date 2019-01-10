Родители моряка из Новороссийска, похищенного пиратами: «Нам лишь бы сына дождаться!»

Сейчас практически весь родной для парня хутор Садки в Ростовской области переживает за судьбу моряка. В школе, где учился Александр, преподаватели в шоке. Одноклассники тоже не поймут, как такое вообще могло произойти, а родители и молодая супруга не могут найти себе места. Ведь их Саша не так давно закончил учебу в университете и недавно женился. Жизнь вроде бы только началась…

Но 2 января в Гвинейском заливе пираты напали на судно «MSC Mandy». Тогда на борт высадились около 10 вооруженных людей. Сначала они грабили команду, а затем забрали с собой 6 членов экипажа. По трагической случайности среди них оказался и молодой специалист, третий помощник капитана корабля - Александр Симонов.

«Саша всегда все схватывал на уроке»

- Новость о похищении меня просто убила, - тяжело рассказывает Галина Воловикова, бывший учитель русского языка и литературы Садковской школы, где учился Александр Симонов. Его мама раньше у нас работала завхозом, представляете, какое для нее сейчас время?! Ужас! Не пойму, как это вообще может происходить с такими хорошими людьми?! Сашу я прекрасно помню! Он способный и добросовестный парень. Учился по моим предметам на четыре-пять. Даже если дома что-то недоучил, то всегда мог реабилитироваться в классе. Саша мог не делать домашние задания, он всегда все схватывал на уроке. Он не шкодил, хорошо общался с одноклассниками. После 9 класса ушел, хотел быть моряком, поступил в ростовскую мореходку, насколько я помню. После школы ко мне постоянно приходил во время студенческих каникул. Мы с ним много разговаривали. Он говорил, что учиться в мореходке непросто, но у него все получается. Когда после нее поступил в новороссийскую «вышку», с тех пор я его не видела. Только слышала, что он женился, завел семью.

В школе Александр был тихим и ответственным парнемФото: из архива героя публикации.

Новость о похищении пиратами мгновенно разлетелась по хутору. Одной из первых, кто об этом узнала – учитель математики единственной хуторской школы. Александр Симонов настолько хорошо разбирался в алгебре и геометрии, что легко мог заместить своего учителя.

- Он такой общительный, воспитанный парень, - вздохнув, с трудом говорит преподаватель математики Вера Черемисова, через ее голос чувствовалось сильное недоумение от произошедшего случая. – Я учила Сашу с 5 по 9 класс. Стать моряком он решил вместе с несколькими одноклассниками примерно в 15 лет. Тогда он еще сильнее налег на математику. Его легко можно было назвать моим заместителем. Я всегда интересовалась во время урока у детей, что непонятно, нужно ли что-то добавить или повторить. А они мне отвечали: «Вера Семеновна, нам Саша уже все объяснил». Если кто-то в классе отстал по предметам, всегда помогал. По математике не был круглым отличником, всегда стабильно получал четверки. Его мама около 20 лет работала у нас завхозом и всегда интересовалась, как учится ее единственный сын. Видимо, еще и поэтому Саша никогда не расслаблялся во время учебы.

После окончания мореходки парень поступил в новороссийскую «вышку» - Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова. Отучился 6 лет, и мечта стать моряком стала реальностью. В 2016 году Александр Симонов окончил вуз по специальности «Судовождение», ему присвоили квалификацию инженера.

Моряк окончил вуз примерно 2,5 года назад по специальности «Судовождение»Фото: из архива героя публикации.

«Нам лишь бы сына дождаться!»

- На связь с нами недавно вышел представитель работодателя компании, где работает мой сын, - с трудом делится Виктор Васильевич, отец моряка. – Я знаю не больше, чем говорят в новостях. Сказали, мол, ждите, пираты на связь пока не вышли. Российское посольство и силовики африканских государств Бенин и Нигерия занимаются поисками. Мы же хотим только одного - чтобы нашего мальчика отпустили!

А мама Александра Симонова до сих пор не может найти себе места. Прошло уже больше недели с тех пор, как его забрали пираты. В речи женщины слышно, как дрожит ее голос. Каждое слово она произносила с ощутимой тяжестью и болью, будто бы через силу сама из себя достает каждую фразу.

- Простите меня, я не в состоянии сейчас что-либо рассказывать. Нам лишь бы сына дождаться! – сказала Наталья Симонова.

С 15 лет Александр мечтал стать моряком, заветная мечта все же сбыласьФото: из архива героя публикации.

В шоке от нападения пиратов и одноклассники моряка. Особенно переживают за его молодую жену. Говорят, у пары должен скоро появиться первенец.

- В школе мы крепко дружили, всегда ходили вместе, - говорит Дмитрий Базаров, одноклассник моряка. - После 9 класса наши пути разошлись, он поступил в мореходку, а я закончил 11 классов. Он спокойный и серьезный парень, вместе мы не чудили. Даже забавных случаев у нас с ним не было. В целом он такой тихий и ответственный. Всегда во всем поможет. Любил играть в волейбол, мы с ним ходили на эту секцию в школе. Других кружков в хуторе и развлечений у нас особо-то и не было.

Женился около года назадФото: из архива героя публикации.

Со 2 января о судьбе моряка нет никаких известий. Его поисками занимаются посольство РФ в Бенине и власти этой страны, а следком РФ начал проверку по инциденту.

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