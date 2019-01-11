Следователи проверяют 33-летнего москвича, к которому сбежала из дома 15-летняя школьница

Юная краснодарка Катя Иванова (имя изменено – авт.) вернулась к своей привычной жизни. 30 декабря силами правоохранителей двух регионов — Краснодарского края и Московской области — беглянку обнаружили, а 1 января родители вернули ее домой в Краснодар.

Родные, учителя и одноклассники, поднявшие на уши весь город, правоохранителей и даже спецслужбы под самый Новый год, сейчас оберегают ее от лишних вопросов, намеков... А следователи рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 33-летнего москвича Ивана Алексеева, который убедил малолетку переехать к нему. Какие цели преследовал взрослый мужчина, знакомясь с девочкой по интернету, а потом склоняя ее к побегу из отчего дома, пока неизвестно. Его мотивы — тайна следствия. Но Катя до сих пор уверена, что их связали истинные чувства. Силовики выясняют, какие.

- Известно, что ребенок уехала из дома 26 декабря, прихватив 5 тысяч рублей, на них они и жили эти несколько дней в съемной квартире в городе Александров во Владимирской области, - поделился с «Комсомольской правдой» - Кубань» источник близкий к следствию. - Он рассказывал Кате, что буквально перед ее приездом в Москву, закрыл в столице фирму, чтобы посвящать все время возлюбленной.

Утром среды 26 декабря Катя убедила домашних, что после школы ей нужно встретиться с подругой, а позже она, скорее всего, останется у нее ночевать. Подозрений такие планы девочки не вызвали ни у кого - Катя послушная дочь и хорошая ученица.

Тревогу дома забили только после того, как в Катиной комнате нашли записку. Возлюленный провел полный инструктаж по конспирации, и она, как настоящая отличница и послушная девочка, выполнила все... Кроме одного, ослушалась ловеласа - написала прощальную записку. Сказалась ее любовь к семье.

- В записке было, что она ушла туда, где ей хорошо, к Диме (так Иван Алексеев ей представился в соцсети), - рассказывает «КП» - Кубань» сестра пропавшей девочки. - И что домой она больше не вернется.

В интернете она переписывалась с Иваном несколько месяцев назад.

- Она любит стихи, музыку, - рассказывают близкие Кати. - И сейчас говорит, что эти интересы у них были общие.

Камеры видеонаблюдения засекли Катю на вокзале

Слава богу, Кате повезло с семьей, а еще, что в краснодарской школе №33, где она учится, есть неравнодушные педагоги и ученики. Именно школьники помогли полицейским оперативно найти страницу зрелого Ромео в соцсетях, а вместе с тем его документы с указанием прописки во Владимирской области. Через несколько часов после ее исчезновения план перемещения 15-летней влюбленной барышни был на столе у оперативников.

- Этот мужчина проконсультировал ее, что нужно сказать родителям, как закрыть профиль в соцсети, купил ей электронный билет на поезд, - продолжает рассказывать источник «КП». - В Москве он сам ее встретил на вокзале, а затем отвез в Александров, где заранее снял для них квартиру.

Предполагаемый возлюбленный девочки мог встречать ее на вокзале

Там он «романтично» учил Катю варить макароны в те несколько дней, когда Краснодар множил фотографию «потеряшки». Когда в квартиру к мужчине приходила его мать, избранник прятал девочку под кровать. Оттуда же ее добыли и полицейские, когда нагрянули к Алексееву с обыском. Девушку извлекли из-под кровати и прямо в его рубашке повезли в Краснодар.

Сейчас психологи напрочь запретили стращать девочку возможным исходом такого знакомства. Биографию Алексеева пристально изучают правоохранители. Не исключено, что Катя была не первой в его жизни малолетней влюбленной.

- Мы проводим проверку по факту побега девочки, по итогам будет принято процессуальное решение, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СК СУ по Краснодарскому краю.

В школе лечить Катю от влияния взрослого дяди решили музыкой (Катя занимается с педагогом и та предложила наложить музыку на ее стихи) и вниманием. Так и сделают с началом новой учебной четверти...