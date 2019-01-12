В Новороссийске из-за ливней из берегов вышло озеро Абрау

Новороссийск заливает уже несколько дней. Только за последние два дня в городе-герое выпала половина месячной нормы осадков. И по прогнозам синоптиков, капать с неба будет еще и всю следующую неделю. Лишь к 23 января выглянет солнце и небо прояснится.

Из-за дождей в поселке Абрау из берегов вышло одноименное озеро.

Озеро вышло из берегов. Фото: instagram.com/yarabrau/

- Уровень воды поднялся на 50 сантиметров, - говорят в администрации поселка. – Затопило набережную арку, в которой фотографируются все жители и гости Абрау. Под водой оказалась и знаменитая вывеска «Абрау Дюрсо».

Озеро вышло из берегов. Фото: instagram.com/yarabrau/

А вот для туристов это стало развлечением – они охотно фотографируются у затопленной набережной и выкладывают снимки в соцсети.

У разлившегося озера фотографируются туристыФото: Пауль ГУРИН

- К сожалению, уровень воды в озере Абрау еще может подняться, - говорят синоптики. – Дело в том, что мы ожидаем на Черноморском побережье края сильные дожди. Причем будет дуть и порывистый ветер - 12-17 метров в секунду.

Озеро вышло из берегов. Фото: instagram.com/yarabrau/

На Краснодарский край обрушился циклон, который пришел из Европы. Он и принес ливни.

Озеро АбрауФото: Пауль ГУРИН

Спасатели ожидают до 65 мм осадков за трое суток.

Озеро вышло из берегов. Фото: instagram.com/yarabrau/

- 12-14 января на юго-западных, юго-восточных притоках реки Кубань возможны подъемы уровней воды. Причем местами до неблагоприятных и опасных явлений, - говорят в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Озеро вышло из берегов. Фото: instagram.com/yarabrau/

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