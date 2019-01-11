«Они пытали нас электрошокерами»: В Динской грабители напали на дом офицера Росгвардии ради денег и драгоценностей

Правоохранители продолжают разыскивать трое налетчиков, напавших на 45-летнего замначальника по тылу Управления вневедомственной охраны войск Нацгвардии России по Краснодарскому краю Петра и его 39-летнюю супругу Оксану. Женщина работает в районном управлении соцзащиты.

Все произошло в 23:55 29 декабря. Семья отдыхала в бане на заднем дворе своего дома. В какой-то момент в парилку ворвались налетчики в масках. С помощью скотча они связали руки супругам, затем они начали их пытать.

- Семью избивали палками и ногами, пытали электрошокерами, требовали, чтобы они сказали, где лежат деньги и ценности, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

В какой-то момент, не выдержав пыток, семья показала им, где хранятся ювелирные украшения, а также наличность. По предварительным данным, бандиты украли около 700 тысяч рублей. Как только преступники скрылись, Петру удалось распутаться, он помог освободиться Оксане и вызвать правоохранителей.

Самих налетчиков семья разглядеть не смогла. Злоумышленники были в масках, одеты в куртки и штаны черного цвета, полностью скрывавшие их тело, заметить татуировки или какие-то приметы пара не смогла. Известно только, что это трое довольно молодых мужчин крепкого телосложения. И еще нюанс. Петр и Оксана заметили, что преступники меняли свою речь. С заложниками они разговаривали с кавказским акцентом. Но Петр услышал, когда в один момент грабители начали перешептываться между собой, акцент исчез.

Задержать злоумышленников по горячим следам не удалось. У семьи есть маленькая дочка. В момент нападения, по словам соседей, она была у родственников, поэтому не пострадала.

Сейчас трое неизвестных объявлены в розыск. Правоохранители возбудили уголовное дело части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой».

- Санкциями указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.