В Краснодаре снова подорожает проезд

Закончились новогодние праздники, и начался рост цен. Первой под раздачу попала ставка НДС, которая подскочила на 2 %, затем подросла коммуналка и цены на бензин. Вслед за этим выросла плата за проезд в общественном транспорте. В Краснодаре повышение стоимости будет в апреле, в Сочи - в феврале, а в Армавире проезд стал дороже на 6 рублей уже с 11 января.

Армавир

Проезд в общественном транспорте поднялся с 22 до 28 рублей 39 копеек. Рост почти 7 рублей. Часть этой суммы субсидировала администрация города. Теперь проезд в троллейбусах и автобусах стал 25 рублей.

- Тарифы связаны с изменением цен на бензин, ГСМ, электричество и повышение ставки НДС, - сообщает пресс-служба города. – Часть расходов город взял на себя. Это 3 рубля 39 копеек. В изменившемся тарифе также заложены средства для увеличения зарплаты работников. Удорожание проезда поможет обновить транспортный парк. Сейчас средний возраст трамвая или троллейбуса 15 лет. К тому же тариф 25 рублей позволит предприятию получать прибыль, а не копить долги.

Сочи

В Сочи тоже выросла цена за проезд. Но это коснулось маршрутов, где тарифы устанавливают сами перевозчики, а не городской муниципалитет.

Так, в автобусах №1, 11, 16, 23, 36, 49, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 68, 69, 70 и 86 плата за проезд 22 рубля. Но в феврале станет – 26 рублей.

На маршрутах №2, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 24 25, 30, 37, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 83, 87, 90, 92, 94, 95 и 98 стоимость поездки увеличилась сразу на 4 рубля.

- Мы это делаем из-за того, чтобы компенсировать перевозчикам расходы на подорожавшее топливо, энергоносители и запчасти, - сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Краснодар

В крайцентре тоже грядет подорожание проезда, которая по предварительным данным будет в апреле этого года. Об этом в декабре 2018-го заявил мэр города Евгений Первышов.

- Это будет происходить из-за инфляции. Растет электроэнергия и ГСМ. Важно индексировать зарплату работникам, ремонтировать как трамвайные пути, инженерную инфраструктуру, так и весь подвижной состав, - сказал мэр. – Мы не можем идти на какие-то политические решения, как раньше, когда тариф не рос, и предприятие работало в убыток. В 2017 году из-за этого долги накопились - под 900 миллионов рублей. Это результат неправильной хозяйственной деятельности. Сейчас в бюджете нет возможности дотировать, субсидировать транспортное предприятие.

По сведениям МУП «КТТУ», сейчас себе стоимость проезда одного пассажира 26 рублей 50 копеек. Предприятие несет убытки.