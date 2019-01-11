За моряка из Новороссийска, которого взяли в плен пираты, компания-судовладелец готова заплатить выкуп

2 января в Гвинейском заливе пираты напали на судно «MSC Mandy». Тогда на борт высадились около 10 вооруженных людей. Сначала они грабили команду, а затем забрали с собой 6 членов экипажа. По трагической случайности среди них оказался и молодой специалист, третий помощник капитана корабля - Александр Симонов. С тех пор о заложниках ничего не слышно, разбойники не выходят на связь.

Напомним, Александр Симонов получил квалификацию инженера в новороссийском Государственном морском университете имени адмирала Ф.Ф. Ушакова. Ушел в рей третьим помощником капитана корабля. На берегу моряка ждут родители и молодая жена.

- Родственники всегда на связи с судовладельцем, похитители на связь не выходили. Компания всегда готова платить выкуп, если понадобится, но это сложные переговоры, которые еще не начались. Мы ждем, когда разбойники выйдут на связь до понедельника. Пираты в любом случае должны позвонить и сказать, чего они хотят, - сказал председатель Российского профсоюза моряков Юрий Сухоруков.

По нормам морского права, за захваченных в заложники моряков компания-судовладелец платить не обязана, это делают добровольно.

- Воды Гвинейского залива нужно дополнительно защищать, - сообщили в Российском профессиональном союзе моряков. - Например, в Аденском заливе военные патрули снизили количество пиратских нападений. Есть еще важная деталь, моряк имеет право отказаться от маршрута через пиратскую зону, если на судне заключен коллективный договор. На корабле «MSC Mandy» аналогичный договор был. И в принципе любой член экипажа мог забить тревогу и отказаться от работы. В таком случае его списывают с борта контейнеровоза без последствий. За ним сохраняют зарплату, льготу и страховку. Потом моряк может снова вернуться в состав экипажа. Перед заходом в акваторию, где регулярно нападают на корабли, на борту судна обычно проводят учения на случай столкновения с разбойниками.

Напомним, судьбой заложников занимаются посольства РФ в Нигерии и Бенине. В переговорах участвует судовладелец «MSC Mandy» - итальянская компания, зарегистрированная в Швейцарии.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по захвату моряков судна «MSC Mandy».

- Александр Бастрыкин поручил управлению международного сотрудничества СК России скоординировать действия с Министерством иностранных дел РФ для скорейшего установления всех обстоятельств инцидента, - сообщает пресс-служба СК РФ.

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Напомним, 2 января в Гвинейском заливе корсары напали на судно «MSC Mandy», которое шло под флагом Панамы. Корабль перевозил контейнеры с грузом из Того в Нигерию и дрейфовал примерно в 20 милях от порта Котоноу у берегов Бенина [читайте далее].

Новороссийские моряки, захваченные нигерийскими пиратами, освобождены

Компания "COLUMBIA Shipmanagement", которая заключала договор с захваченными в плен моряками, все эти дни вела перговоры с нигерийскими пиратами, которые напали на танкер Cape Bird 8 октября [читайте далее].

Пираты, которые похитили моряка из Новороссийска, до сих пор не требуют выкупа

2 января в Гвинейском заливе корсары напали на судно «MSC Mandy», которое шло под флагом Панамы. Корабль перевозил контейнеры с грузом из Того в Нигерию и дрейфовал примерно в 20 милях от порта Котоноу у берегов Бенина [читайте далее].