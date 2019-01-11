Хабиб Нурмагомедов и юный футболист из Майкопа потренируются в составе мадридского «Реала»

- Когда Билал узнал, что поедет в Мадрид, он был на тренировке. Сын очень обрадовался, поблагодарил Всевышнего и продолжил занятие, - сдержанно рассказывает отец 11-летнего дарования Адам Джабраилов.

Перед Новым годом боец UFC Хабиб Нурмагомедов пообещал исполнить мечты 10 детей, которые напишут ему письмо. Одним из счастливчиков и стал Билал из Майкопа. Этого парня многие знают Краснодаре и Адыгее, все это благодаря своему таланту и инстаграму, в котором у него шесть тысяч подписчиков. Юный футболист выполняет эффектные трюки с мячом, легко обводит соперников и забивает через себя. Одно из последних видео он записал специально для Хабиба.

- Моя цель стать профессиональным футболистом. Если на это есть воля Всевышнего, хочу добиться успеха и помогать людям так же как ты и многие наши братья. Я тренируюсь по 5-6 часов в день, идя медленно, но верно к ней. Знаю, тебе нравится этот вид спорта и у тебя теперь много знакомых в больших клубах, хочу попросить помочь мне поехать на просмотр в Барселону, - написал Билал в инстаграме с тегом #письмоХабибу.

Ответ ждать себя не заставил, уже через несколько дней Хабиб ответил мальчику! Просьбу Билала он исполнит, но тренироваться футболист будет не с «Барселоной», а с «Реалом».

- Братишка, твою мечту, хоть ты и фанат Барселоны, а я Реала, придется осуществить (хотя и не в полном объеме). 5 марта в Мадриде пройдет матч Лиги чемпионов Реал-Аякс. Я получил официальное приглашение от Реала, предлагаю тебе посетить данное событие вместе, а также провести тренировку с игроками Реала, в котором я приму участие ИншаАллагь. Поэтому приглашаю тебя, думаю, тебе понравится, проявишь себя на тренировке, возможно, и останешься в Испании, - ответил Хабиб [стиль и орфография сохранены - авт.].

Отец Билала признался, что весной планировал поездку в Барселону на просмотр, но случилось так, что его сын поедет в «Реал» в компании самого Хабиба!

- Да, «Барселона» мне нравится больше, но в «Реале» много игроков, которые входят в число лучших на планете. Я бы очень хотел с ними увидеться и потренироваться, а больше всего с Бейлом, - радуется Билал.

Хабиб не просто написал ему пост на своей странице, но и сам лично позвонил по видеосвязи мальчику, чтобы рассказать о предстоящей поездке и поддержать юного спортсмена.

- Это человек с большой буквы, человек слова! Мы очень ему благодарны, - говорит отцец Билала. - Мы понимали, что есть много детей, которые тоже нуждаются в поддержке, может быть, даже больше нашего. Но из 12 тысяч детей выбрали Билала! Если мой сын добьется своей цели и станет большим футболистом, то у него тоже появится возможность помогать другим, мы стремимся к этому.

ТЕРПЕНИЕ И ТРУД ВСЕ ПЕРЕТРУТ

Футболом Билал занимается с семи лет и отнесся к делу со всей кавказской серьезностью. Мальчик одарен физически, но каждый день проводит на тренировочном поле по 5-6 часов, набираясь мастерства.

- Он занимался гимнастикой, боксом, батутом и везде завоевывал медали. В семь лет он отжимался 400 раз за подход и делал 35 подтягиваний. В индивидуальных видах спорта ему было бы проще стать большим спортсменом, но он выбрал футбол. Это очень сложный путь, - рассказывает Адам Джабраилов.

Отец Билала, желая помочь сыну развиваться, сам стал для него тренером, основы футбольного мастерства он черпал с занятий знаменитых школ «Аякса» и «Барселоны», просматривая часы видео.

- Мы завели страницу в инстаграме. Да, там много видео трюков и красивых ударов, но за каждым из них стоит тяжелая, монотонная работа. Каждое движение оттачивается часами повторения. Постоянные тренировки и воля Всевышнего – это составляющие успеха, - уверен Адам.

Мальчик занимался в футбольных школах, каждый день ездил за 50 километров от дома на тренировки в манеж в Белореченск, проходил просмотр в академию «Краснодара», но было решено продолжить самостоятельное обучение.

bilal_dzhabrailov Надо уметь не только бить , но держать удары жизни..

- Сергей Галицкий создал великолепную инфраструктуру и отличную систему для молодых футболистов, но не все тренеры хотят видеть лучших. Разве для этого он все это сделал? Ребенок забивает два гола и отдает передачу, а следующий матч начинает на замене. Или на соревнования отбор проходят те, кто очевидно слабее. Очень жаль, что так выходит, но знакомства и деньги могут решать больше. У нас нет ни того, ни другого, поэтому будем добиваться своим трудом, - признался отец юного дарования.

Своему сыну он говорит, что если что-то не получается, то причина одна – слишком мало тренировался, нужно становиться сильнее с каждым днем. А Билал с удовольствием усердно продолжает заниматься своим любимым видом спорта. Сейчас юный футболист тренируется в обычной коробке в Майкопе, а командную игру оттачивает с детскими и юношескими командами местной «Дружбы».

- Большое спасибо тренерам Азамату Паунежеву и Юрию Манченко, а также тренеру по технике Руслану Шаталову из Краснодара, эти люди помогают моему сыну, не ставят никаких ограничений и видят в нем большой талант, - говорит Адам.

По его словам, многие тренеры советовали ему поехать в Бразилию, а занятия фристайлом и изучения трюков «цирком».

bilal_dzhabrailov Самый медлительный человек, если он только не теряет из виду цели, идет быстрее, чем тот, кто блуждает бесцельно. Надеюсь я @bilalchampion не сильно медленный?Подпишись! И поставь лайк пусть все видят в России есть футбол

- Приходится сталкиваться с большим количеством негатива и трудностей. Даже старшим спортсменам в Майкопе зачастую не хватает поддержки – после соревнований они получают лишь грамоты. А жить им на что? Мы часто бываем в Чечне и хотели бы сказать слова благодарности Рамзану Кадырову, который очень много помогает молодым спортсменам. Это достойный пример для подражания, - поделился Адам Джабраилов.

Но, несмотря на все трудности, Билал верит, что однажды станет знаменитым футболистом. И поездка в «Реал» с Хабибом может стать для него великим шансом приблизиться к цели.